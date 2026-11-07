پشت پرده آدم ربایی یک طلافروش در ناصرخسرو

به گزارش تابناک؛ روزنامه همشهری نوشت: عصر بیست و ششم مهرماه، طلافروش ۳۰ ساله که در بازار فعالیت می‌کرد، طبق روال هر روز ساعت ۵: ۳۰ بعدازظهر محل کارش را ترک کرد تا راهی خانه‌اش شود. ۴ مرد قوی هیکل با پیاده شدن از خودرو، سراغ جوان طلافروش رفتند و با معرفی خود به‌عنوان مأمور او را سوار ماشین خود کردند. برخی از شهروندان شاهد این ماجرا بودند، اما از آنجا که مردان ناشناس خود را مأمور معرفی کردند و تجهیزاتی همچون بی‌سیم و حتی سلاح به همراه داشتند، دخالتی نکردند.

تماسی از پارک

خانواده جوان ربوده شده تا ۲۴ ساعت بعد نمی‌دانستند که چه اتفاقی برای وی افتاده است تا اینکه یکی از پاکبانان زحمتکش شهرداری در پارکی حوالی آزادگان، متوجه زنگ خوردن گوشی تلفن همراه لابه‌لای چمن‌های پارک شد و آن را پاسخ داد. آن سوی خط، پدر نگران جوان ربوده شده بود که با موبایل وی تماس گرفته بود. وقتی معلوم شد گوشی او در پارک رها شده، خانواده وی که حدس می‌زدند بلایی سر او آمده است راهی اداره آگاهی تهران شدند.

ردپای شریک سابق

کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی، مأمور رسیدگی به این پرونده شدند. آنها در جریان بررسی‌ها متوجه شدند افرادی که جوان طلافروش را ربوده‌اند، برای اینکه شناسایی نشوند از پلاک جعلی استفاده کرده‌اند. در ادامه معلوم شد که مرد ربوده‌شده تا یکی، دو سال قبل با فردی به نام کامران شراکت کاری داشته است. بررسی حساب‌ها و وضعیت مالی این دونفر نشان داد که هیچ‌گونه اختلاف مالی جدی میان آنها وجود نداشته، اما این همه ماجرا نبود. مأموران متوجه شدند که بعد از پایان شراکت آنها، جوان ربوده شده روزبه‌روز وضع مالی‌اش بهتر شده، اما شریکش کامران با مشکل شدید مالی مواجه شده و تا آستانه ورشکستگی پیش رفته بود. این اطلاعات وقتی اهمیت بیشتری پیدا کرد که مأموران متوجه شدند روزی که طلافروش جوان ربوده شد، کامران با خودرویی در حال تعقیب او بوده است.

روستای جنوبی

با مشخص شدن نقش کامران در این ماجرا، کارآگاهان مخفیگاه او را در یکی از روستا‌های دورافتاده، در جنوب کشور شناسایی کردند. تیمی از مأموران راهی آنجا شدند و در یک عملیات غافلگیرانه کامران را دستگیر کردند. او در بازجویی‌ها به نقشه گروگانگیری اعتراف کرد و گفت: من و فرید (جوان ربوده شده) سال‌ها شراکت داشتیم، اما بعد از این شراکت، کار او گرفت و وضعش عالی شد و من بدهکار شدم. چون به او حسادت می‌کردم، نقشه کشیدم که وی را گروگان بگیرم و از او اخاذی کنم.

مافیای موادمخدر

کامران ادامه داد: برای اجرای این نقشه، با یکی از چهره‌های سرشناس قاچاق موادمخدر در جنوب کشور به نام رشید ارتباط برقرار کردم. از او خواستم چند آدم‌ربای حرفه‌ای و کاربلد به من معرفی کند. من قصد داشتم ۱۰ کیلو طلا از کامران اخاذی کنم و به رشید ۴۰ میلیارد تومان پیشنهاد دستمزد دادم. او و همدستانش نیز نقشه را اجرا کردند. با اعترافات متهم، تحقیقات ادامه یافت و معلوم شد که رشید یک قاچاقچی بین‌المللی و بزرگ موادمخدر است و مدام مخفیگاهش را تغییر می‌دهد. او هنوز از دستگیری کامران باخبر نشده بود و درست زمانی که برای انجام کاری راهی تهران شده بود، مأموران او را در فرودگاه دستگیر کردند. رشید اعتراف کرد که خودش در آدم‌ربایی نقش نداشته و ۲۰ میلیارد تومان به گروه دیگری از قاچاقچیان که معروف به باند فرزاد هستند، پیشنهاد دستمزد داده که این نقشه را اجرا کنند.

آزادی جوان طلافروش پس از ۱۸ روز

در ادامه تحقیقات معلوم شد که زنجیره آدم‌ربایی، کاملا پیچیده بوده است. باند فرزاد نیز مبلغ ۶ میلیارد تومان به یک گروه ۴ نفره دیگر پیشنهاد دستمزد داده بودند تا نقشه ربودن مرد طلافروش در خیابان ناصرخسرو را عملی کنند. با این حال کارآگاهان موفق شدند رد آدم‌ربایان را در باغی در یک روستای دورافتاده در غرب کشور شناسایی کنند و در یک عملیات ضربتی، مرد طلافروش را درحالی‌که دست و پایش با زنجیر بسته و در اتاقی کوچک در باغ زندانی بود، پس از گذشت ۱۸ روز آزاد کنند. همچنین در جریان این عملیات، یکی از آدم‌ربایان که به‌عنوان نگهبان از گروگان مراقبت می‌کرد دستگیر شد. بررسی‌ها نشان داد که آدم‌ربایان پس از ربودن جوان طلافروش، ابتدا او را به اطراف تهران و سپس به غرب کشور منتقل کرده بودند تا بیش از ۱۰ کیلو طلا از وی اخاذی کنند که موفق نشدند. هم‌اکنون ۳ نفر از متهمان اصلی پرونده شامل کامران (طراح اصلی نقشه) ، رشید (قاچاقچی موادمخدر) و نگهبان باغ دستگیر شده‌اند و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سایر اعضای فراری این شبکه هولناک ادامه دارد.

منبع: همشهری آنلاین