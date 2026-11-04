پایان فرار قاتل طلافروش در کمتر از ۷۲ ساعت

به گزارش تابناک؛ ناصر عتباتی،رئیس‌کل دادگستری استان تهران از شناسایی و دستگیری متهم به قتل عمد یک شهروند طلافروش در کمتر از ۷۲ ساعت خبر داد.

وی با اشاره به جزئیات این پرونده اظهار کرد: متهم که با استفاده از سلاح گرم مرتکب قتل این شهروند شده بود، در کمتر از ۷۲ ساعت شناسایی و دستگیر شد.

کشف جسد طلافروش در قلعه‌نو و کشف ۳.۵ کیلوگرم طلای مسروقه

رئیس‌کل دادگستری استان تهران افزود: جسد مقتول در محدوده بخش قلعه‌نو کشف شده و در جریان رسیدگی به این پرونده، طلاجات مسروقه به میزان تقریبی ۳.۵ کیلوگرم نیز به‌دست‌ آمده است.

وی با بیان اینکه تحقیقات مقدماتی برای تکمیل ادله و مستندات همچنان ادامه دارد، تأکید کرد: تصمیم قضایی درباره اتهامات انتسابی، با بررسی محتویات پرونده و بر اساس موازین قانونی اتخاذ خواهد شد.

منبع: فارس