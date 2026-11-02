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پایان فرار کلاهبردار سابقه‌دار در تهرانسر

مرخصی زندان برای یک کلاهبردار سابقه‌دار به فرصتی برای فرار تبدیل شد، اما سرانجام با اقدامات اطلاعاتی کارآگاهان پلیس آگاهی، مخفیگاه او در تهرانسر شناسایی و دستگیر شد.

کد خبر: 100000127تاریخ انتشار: 3645 بازدید

۱۷۱۲۸۲۲۸۱به گزارش تابناک؛ سرهنگ محسن اکبری، فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری متهم سابقه‌دار کلاهبرداری در محدوده تهرانسر خبر داد و اظهار کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس آگاهی و ثبت شکایت درباره وقوع کلاهبرداری، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان تیم تخصصی جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.


وی افزود: کارآگاهان با بررسی اظهارات شاکی و جمع‌آوری مستندات، هویت متهم را شناسایی کردند و بررسی سوابق وی نشان داد این فرد پیش‌تر نیز به اتهام کلاهبرداری بازداشت شده و سابقه تحمل حبس داشته است.

فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: تحقیقات نشان داد متهم پس از دریافت مرخصی از زندان، در پایان مهلت قانونی به محل حبس بازنگشته و متواری شده بود.

اکبری تصریح کرد: مأموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، محل‌های احتمالی حضور متهم را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، موفق شدند وی را در محدوده تهرانسر دستگیر کنند.

وی با اشاره به ادامه تحقیقات در این پرونده گفت: تاکنون چندین نفر از شهروندان به‌عنوان شاکی شناسایی شده‌اند و بررسی‌ها برای روشن شدن سایر ابعاد پرونده و شناسایی دیگر افراد احتمالی مرتبط با آن ادامه دارد.

منبع: خبرگزاری دانشجو



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برچسب ها

کلاهبرداریفرارتهرانسرمرخصی از زندان

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