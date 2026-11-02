مرخصی زندان برای یک کلاهبردار سابقه‌دار به فرصتی برای فرار تبدیل شد، اما سرانجام با اقدامات اطلاعاتی کارآگاهان پلیس آگاهی، مخفیگاه او در تهرانسر شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش تابناک؛ سرهنگ محسن اکبری، فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری متهم سابقه‌دار کلاهبرداری در محدوده تهرانسر خبر داد و اظهار کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس آگاهی و ثبت شکایت درباره وقوع کلاهبرداری، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان تیم تخصصی جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.





وی افزود: کارآگاهان با بررسی اظهارات شاکی و جمع‌آوری مستندات، هویت متهم را شناسایی کردند و بررسی سوابق وی نشان داد این فرد پیش‌تر نیز به اتهام کلاهبرداری بازداشت شده و سابقه تحمل حبس داشته است.

فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: تحقیقات نشان داد متهم پس از دریافت مرخصی از زندان، در پایان مهلت قانونی به محل حبس بازنگشته و متواری شده بود.

اکبری تصریح کرد: مأموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، محل‌های احتمالی حضور متهم را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، موفق شدند وی را در محدوده تهرانسر دستگیر کنند.

وی با اشاره به ادامه تحقیقات در این پرونده گفت: تاکنون چندین نفر از شهروندان به‌عنوان شاکی شناسایی شده‌اند و بررسی‌ها برای روشن شدن سایر ابعاد پرونده و شناسایی دیگر افراد احتمالی مرتبط با آن ادامه دارد.

منبع: خبرگزاری دانشجو







