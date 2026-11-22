برخی از مخاطبان تابناک در تماس با این رسانه، انتقادهای جدی از عملکرد پلتفرم قسطیلا و شرکت های زیر مجموعه آن مطرح کرده و خواستار ورود جدی نهادهای نظارتی به موضوعات مرتبط با این مجموعه شدند. مطالبه گری مجازی نیز در این راستا استارت خورده است.

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، علاوه بر تماس های برخی از مخاطبان تابناک با خبرنگار این رسانه و ابراز انتقادهای جدی از قسطیلا، ماجرای مطالبات ادعایی برخی شهروندان دیگر از این مجموعه نیز، با طرح یک مطالبه عمومی در فضای مجازی، وارد مرحله تازه‌ای شده است.

امضاکنندگان این درخواست با ابراز نگرانی از وضعیت مبالغی که به گفته آنان برای دریافت خدمات مختلف اقتصادی به این مجموعه پرداخت کرده‌اند، خواستار ورود فوری دستگاه‌های نظارتی و قضایی به موضوع شده‌اند.

در متن این مطالبه، از وعده‌هایی همچون فروش اقساطی خودرو، پرداخت وام و تسهیلات و ارائه خدمات مرتبط با خرید طلا به‌عنوان زمینه‌های جلب اعتماد مشتریان یاد شده است. به ادعای امضاکنندگان، شماری از شهروندان با امید دستیابی به این خدمات، مبالغ قابل‌توجهی پرداخت کرده‌اند، اما اکنون برای دریافت خدمات وعده‌داده‌شده یا بازپس‌گیری پول خود با مشکلاتی مواجه هستند.

آنچه در این میان بیش از هر چیز مورد اعتراض قرار گرفته، بلاتکلیفی سرمایه افرادی است که با هدف تأمین نیازهای اساسی زندگی، از جمله خرید خودرو یا استفاده از تسهیلات مالی، به این مجموعه مراجعه کرده‌اند. برای برخی از این افراد، مبالغ پرداختی حاصل پس‌انداز و سال‌ها تلاش بوده و طولانی‌شدن روند تعیین تکلیف آن، نگرانی‌های مالی و اقتصادی به همراه داشته است.

مطالبه از قسطیلا؛ پول مردم کجاست؟

یکی از محورهای اصلی تماس ها و مطالبه شکل‌گرفته در فضای مجازی، روشن‌شدن وضعیت وجوه دریافتی از مشتریان است. امضاکنندگان خواستار آن شده‌اند که مشخص شود مبالغ پرداختی به چه حساب‌هایی واریز شده، چه اشخاص یا شرکت‌هایی در دریافت و مدیریت این وجوه نقش داشته‌اند و ارتباط مالی و مدیریتی مجموعه‌های مرتبط چگونه بوده است.

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در این درخواست، علاوه بر قسطیلا، نام شرکت زرگامان پیشرو آریا نیز مطرح شده و امضاکنندگان خواستار بررسی عملکرد تمام شرکت‌های مرتبط و زیرمجموعه قسطیلا شده‌اند.

از نگاه مطالبه‌کنندگان، صرف اعلام وجود فرایندهای اداری یا وعده پیگیری، پاسخگوی نگرانی افرادی نیست که سرمایه خود را پرداخت کرده‌اند و اکنون خواهان دریافت نتیجه مشخص هستند.

از وعده خودرو تا تسهیلات و طلا؛ تعهدات چه زمانی اجرا می‌شوند؟

در بخش دیگری از این مطالبه، به تبلیغات و طرح‌های اقتصادی متنوعی اشاره شده که به گفته امضاکنندگان، زمینه جذب مشتری را فراهم کرده است. فروش اقساطی خودرو، پرداخت تسهیلات و وام و ارائه طرح‌های مرتبط با خرید طلا از جمله مواردی است که در متن درخواست مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

پرسش مهم شهروندان این است که در صورت پرداخت وجه و انجام تعهدات مالی از سوی مشتری، چرا باید برای دریافت خدمت یا بازگشت سرمایه با ابهام و بلاتکلیفی مواجه شوند؟

به‌ویژه در موضوع طلا، تعیین تکلیف دقیق مبالغ پرداختی و روشن‌شدن وضعیت تحویل یا بازپرداخت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه نوسانات بازار طلا می‌تواند نگرانی مشتریان را درباره ارزش دارایی و زمان بازگشت سرمایه افزایش دهد.

درخواست ورود دستگاه‌های نظارتی و قضایی

مطالبه‌کنندگان در درخواست خود، مجموعه‌ای از خواسته‌ها را مطرح کرده‌اند که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: - بررسی فوری عملکرد قسطیلا و شرکت‌های مرتبط، از جمله زرگامان پیشرو آریا؛- بررسی نحوه تبلیغات، جذب مشتری، دریافت وجوه و قراردادهای منعقدشده؛- بررسی گردش مالی، حساب‌های دریافت‌کننده وجوه و ارتباطات مالی و مدیریتی شرکت‌های مرتبط؛ شناسایی افرادی که مدعی زیان‌دیدگی هستند و رسیدگی به شکایات آنان؛- جلوگیری از ادامه فعالیت‌های احتمالی زیان‌بار و دریافت وجوه جدید تا روشن‌شدن وضعیت قانونی موضوع؛- پیگیری تخلفات احتمالی و برخورد قانونی با اشخاص مسئول در صورت احراز جرم یا تخلف؛- تعیین تکلیف وجوه پرداختی و جبران خسارت شهروندان در چارچوب قانون.

این درخواست خطاب به قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای نظارتی مطرح شده است.

آنچه از متن مطالبه مردمی و تماس مخاطبان برمی‌آید، درخواست برای روشن‌شدن چند پرسش اساسی است: پول‌های پرداخت‌شده اکنون در چه وضعیتی قرار دارند؟ تعهدات مربوط به خودرو، وام و طلا چه زمانی اجرا می‌شود؟ در صورت انصراف مشتریان، بازپرداخت وجوه بر اساس چه سازوکاری انجام خواهد شد؟ و در نهایت، مسئولیت هر یک از شرکت‌های مرتبط در قبال مطالبات مردم چیست؟

پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند از گسترش نگرانی‌ها جلوگیری کند و زمینه را برای رسیدگی منصفانه به اختلافات فراهم آورد. بر همین اساس باید در انتظار پاسخ قسطیلا نسبت به این انتقادات و ادعاها نیز بود.

تابناک ضمن انتشار این خبر و انعکاس مطالبات ادعایی مطرح‌شده از سوی شهروندان، آمادگی دارد پاسخ، توضیحات و مستندات شرکت قسطیلا و شرکت‌های مرتبط با آن را نیز برای تنویر افکار عمومی منتشر کند.