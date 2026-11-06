هشدار پلیس فتا درباره آگهیهای جعلی فروش خودرو با قیمت پایین
رئیس پلیس فتا استان گیلان با هشدار درباره آگهیهای جعلی فروش خودرو با قیمتهای غیرمتعارف، از شهروندان خواست پیش از بررسی اصالت آگهی و هویت فروشنده، از پرداخت هرگونه بیعانه خودداری کنند.
به گزارش تابناک؛ سرهنگ "امیرحسین نقیمهر" اظهار داشت: یکی از شگردهای رایج کلاهبرداران اینترنتی، انتشار آگهیهای جعلی فروش خودرو با قیمتی پایینتر از نرخ واقعی بازار و ترغیب خریداران به پرداخت بیعانه است.
وی افزود: مجرمان سایبری با استفاده از تصاویر جذاب، قیمتهای وسوسهانگیز و ادعاهایی مانند فروش فوری یا وجود مشتریان متعدد، برای جلب اعتماد کاربران و ایجاد حس فوریت در تصمیمگیری تلاش میکنند.
رئیس پلیس فتا گیلان خاطرنشان کرد: کلاهبرداران پس از دریافت وجه ممکن است ارتباط خود را با خریدار قطع کنند؛ بنابراین شهروندان باید پیش از هرگونه پرداخت، از اصالت آگهی و هویت فروشنده اطمینان حاصل کرده و از انجام معاملات شتابزده خودداری کنند.
منبع؛ اطلاع رسانی پلیس
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