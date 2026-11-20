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کد خبر: 4203048
۱۴۰۵/۰۸/۲۹ ۱۰:۵۳
عکسهای روز جهان: از دریچه تابناک
منتخب عکسهای روز جهان در تابناک، مروری تصویری بر مهمترین رویدادها و لحظههای ثبتشده در نقاط مختلف جهان است؛ مجموعهای روزانه که با قابهای دقیق و تاثیرگذار، تازهترین تحولات و صحنههای دیدنی را برای مخاطبان بازتاب میدهد.
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شنژن، چین از چپ: انور ابراهیم از مالزی، شی جین پینگ از چین، مارک کارنی از کانادا، دونالد ترامپ، آنتونی آلبانیزی از استرالیا و لی جائه میونگ از کره جنوبی در حال گرفتن عکس دسته جمعی در اجلاس اپک انتظار پناهجویان روهینگایی برای حکم دیوان بینالمللی دادگستری درباره نسلکشی میانمار شستوشوی بخش آسیبدیده مسجد در کفر داهی پس از آتشسوزی توسط شهرکنشینان درگیری نیروهای امنیتی با یهودیان حریدی در اعتراض به سربازی در اورشلیم لاهور، پاکستان، زنی که ماسک زده در یک صبح دودآلود از خیابان عبور م آنتالیا، ترکیه زنی در حال عبور از کنار تأسیسات گرینپیس در جریان اجلاس اقلیمی کاپ ۳۱ نمایش لوگوی شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک بر برج نزدک در نیویورک همزمان با عرضه اولیه سهام این شرکت آبگرفتگی ورودی مجتمع مسکونی در هالیوودِ فلوریدا پس از بارندگی شدید سانفرانسیسکو، ایالات متحده، مردی در حین استراحت در طوفان، برای عکاسی از افق شهر توقف میکند. هاتای، ترکیه، پلیکانهای سفید بزرگ در خط ساحلی تالاب میلیها، توقفگاهی برای پرندگان مهاجر در امتداد مسیر پروازی شرق مدیترانه، ایستادهاند. شهر لوآن، چین، علاقهمندان به ستارهشناسی برای عکاسی از بارش شهابی لئونید بر فراز رصدخانه لونگما گرد هم میآیند. استقبال از ترامپ در فرودگاه شنژن گردشگران در منطقه خوشمنظره کوهستانی مینگتانگ، استان آنهویی، چین، از «نردبان ابری» بالا میروند. شبهنظامیان جداشده از نیروهای واکنش سریع با تجهیزات نظامی در ام درمان غربی، سودان. کیف، اوکراین. زنی در خاموشی پایتخت، با نور مشعل در خیابان کیف راه خود را پیدا میکند.
سخنرانی الکساندریا اوکاسیو کورتز برای رسانهها درباره آخرین رأیگیری مجلس در کنگره آمریکا
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