صفحه نخست»عکس»تک عکس»عکس 2358بازدید پ کد خبر: 4202651 ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۰۸:۴۶ عکس: تقاطع زیبای هلال ماه و پرواز هواپیما در آسمان تورنتو ثبت تصاویری نادر از عبور یک فروند هواپیما از برابر هلال ماه در آسمان شهر تورنتوی کانادا، توجه علاقهمندان به نجوم و عکاسی را به خود جلب کرد. دانلود همه تصاویر ⇩⊕⊙⊖ افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هاآسمانپروازتورنتوعکس بین الملل مطالب مرتبطعکس: راهاندازی بازار محلی در میان ویرانههای دمشقتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۵عکس: بازگشت استارشیپ به زمینتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴عکس: حضور آلپاکاها برای ایجاد نشاط میان سالمندان در برلینتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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