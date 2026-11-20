به گزارش تابناک؛بازارهای سهام آسیا روز جمعه سقوط کردند و در آستانه ثبت بدترین عملکرد هفتگی خود از سال ۲۰۲۰ قرار گرفتند. این افت سنگین پس از آن رخ داد که عرضه اولیه سهام شرکت «آنتروپیک» (Anthropic) نتوانست اعتماد سرمایه‌گذاران به بخش هوش مصنوعی را بازگرداند و هم‌زمان تقاضا برای دارایی‌های امن، ارزش دلار آمریکا را در مسیر صعودی نگه داشت.

در معاملات روز جمعه، گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه MSCI در خارج از ژاپن ۳.۲ درصد سقوط کرد که بزرگ‌ترین افت روزانه آن در بیش از یک ماه گذشته به شمار می‌رود و افت هفتگی آن را به ۸.۳ درصد رساند؛ عملکردی که از مارس ۲۰۲۰ بی‌سابقه بوده است. در همین حال، شاخص نیکی ژاپن با ۴.۱ درصد کاهش در مسیر افت هفتگی ۶.۸ درصدی قرار گرفت، شاخص کوسپی کره جنوبی ۴.۴ درصد افت کرد تا کاهش هفتگی خود را به ۷.۱ درصد نزدیک کند و بورس تایوان نیز با سقوط ۵ درصدی در روز جمعه، افت هفتگی ۱۶ درصدی را ثبت کرد که سنگین‌ترین ریزش هفتگی آن از سال ۱۹۹۱ محسوب می‌شود.

فشار مضاعف بر سهام فناوری و هوش مصنوعی

موج فروش در آسیا در پی افت بیش از ۲ درصدی شاخص‌های «S&P ۵۰۰» و «نزدک کامپوزیت» در وال‌استریت شکل گرفت. اگرچه سهام آنتروپیک به عنوان نخستین شرکت پیشرو در حوزه هوش مصنوعی در بورس جهان آغاز قدرتمندی داشت، اما این هیجان به کلیت بازار سرایت نکرد. پرستون پاگلی، تحلیلگر بازار در سیتی، معتقد است پس از آنکه درآمدهای قوی انویدیا در اوایل هفته و عرضه اولیه رکوردشکن آنتروپیک نتوانستند جهش گسترده‌ای در بازار ایجاد کنند، سرمایه‌گذاران با تشدید ریسک‌گریزی به کاهش موقعیت‌های شلوغ و بازنگری در چشم‌انداز کلان اقتصادی روی آوردند.

علاوه بر این، انتشار گزارشی از سوی رسانه‌ای مرتبط با صندوق فروش استقراضی «هانتربروک کپیتال» درباره ارتباطات شرکت «ای‌ام‌دی» (AMD) با برخی نهادهای چینی، نگرانی‌ها درباره تشدید نظارت‌های دولتی آمریکا بر صنعت تراشه را افزایش داد. صنعت هوش مصنوعی پیش‌تر نیز تحت تأثیر جدایی جنسن هوانگ از انویدیا، افزایش مخالفت‌ها با احداث مراکز داده پس از پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و نگرانی از رشد بدهی شرکت‌های این حوزه قرار گرفته بود.

تحلیلگران گلدمن ساکس در یادداشتی معاملاتی تأکید کردند که افت بازار ناشی از یک خبر واحد نبوده، بلکه ابهام درباره محرک‌های بازگشت بازار و کاهش نقدینگی نوسانات را تشدید کرده است. به گفته آن‌ها، مدیران دارایی و صندوق‌های پوشش ریسک در ابزارهای کلان اقتصادی فروشنده خالص و در بخش‌هایی از سهام مصرفی و مالی خریدار خالص بوده‌اند. معاملات آتی سهام آمریکا در روز جمعه نیز با افت ۰.۲ درصدی S&P ۵۰۰ و کاهش ۰.۶ درصدی نزدک، از ادامه فشار فروش حکایت داشت.

صعود دلار، افت بازده اوراق خزانه و نوسان نفت و طلا

در پی افزایش ریسک‌گریزی و تقویت انتظارات درباره تداوم سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو، شاخص دلار آمریکا پس از رسیدن به بالاترین سطح خود از آوریل ۲۰۲۵ در هفته جاری، در سطح ۱۰۳.۸۶ تثبیت شد و در مسیر ثبت چهارمین هفته متوالی رشد قرار گرفت. بر اساس ابزار «FedWatch» گروه CME ، بازارهای آتی افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در ماه آینده را تقریباً قطعی می‌دانند. هم‌زمان هجوم سرمایه‌گذاران به سمت اوراق قرضه امن موجب شد بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا در سطح ۵.۰۲ درصد و بازده اوراق ۲ ساله در ۴.۷۴۹ درصد قرار گیرد.

در بازار کالاهای اساسی، قیمت نفت خام برنت پس از یک جهش اولیه با رشد محدود ۰.۴ درصدی به ۹۲.۳۷ دلار در هر بشکه رسید، اما همچنان در مسیر ثبت سومین هفته متوالی کاهش قرار دارد؛ زیرا نگرانی از اختلال در تردد نفت‌کش‌ها در تنگه هرمز با افزایش ذخایر نفت خام آمریکا و پیش‌بینی مازاد عرضه جهانی خنثی شد. قیمت طلا نیز به عنوان دارایی بدون بهره، با افت ۲.۵ درصدی به ۳ هزار و ۵۳۳ دلار و ۴۰ سنت در هر اونس سقوط کرد و در آستانه ثبت زیان هفتگی ۹ درصدی قرار گرفت.