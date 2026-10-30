نگاهی به عملکرد نمایندگان ایران در هفته سوم فوتبال باشگاهی آسیا

به گزارش تابناک؛ هفته سوم لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا ۲ این هفته پیگیری شد و نمایندگان کشورمان برابر حریفان‌شان به میدان رفتند. هفته سوم برای سه نماینده ایران، هفته قابل قبولی نبود و ۲ شکست و یک تساوی، تیم‌های ایرانی سبب شد تا استقلال، تراکتور و گل‌گهر با خاطره خوبی این هفته را به پایان نرسانند.

استقلال؛ تلنگر به آبی‌پوشان

پس از یک شروحالا آنها با ۲ تساوی و یک شکست و کسب ۲ امتیاز، تیم آخر جدول گروه B در پایان دور رفت هستند و کار سختی برای صعود در دور برگشت خواهند داشت. در این گروه الجزیره با ۷، آرکاداغ با ۴ و المحرق با۳ امتیاز تیم‎‌‎های اول تا سوم هستند.

گل‌گهری‌ها امیدوار به کامبک در دور برگشت هستند و می‌گویند که جبران خواهند کرد. با وجود امیدهای کم به گل‌گهر اما رحمتی در پایان هفته سوم تاکید دارد که آنها شانس اصلی صعود هستند!

آنها در آغاز دور برگشت و هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا ۲، باید چهارشنبه ۱۳ آبان به مصاف آرکاداغ بروند و رحمتی امیدوارانه برای زنده نگه داشتن شانس صعود، چشم به سه امتیاز این مسابقه دارد.ع طوفانی در فصل جاری لیگ نخبگان، هفته سوم اما برای آبی‌پوشان متفاوت از هفته‌های قبل بود.

استقلال که با ۲ پیروزی برابر السد و الغرافه، توانسته بود یک آغاز محکم در آسیا داشته باشد، در سومین بازی در امارات میزبان شباب الاهلی بود. در این بازی استقلال ۲ بر صفر شکست خورد تا در هفته سوم، سهراب بختیاری‌زاده و شاگردانش به زمین سفت بخورند.

شکست برابر شباب الاهلی اولین شکست استقلال در فصل جاری در لیگ و آسیا بود. آنها پیش از این نباخته بودند و اتفاقی که سه‌شنبه شب در دبی افتاد، یک تلنگر برای بختیاری‌زاده و تیمش بود.

به نظر می‌رسد تبعات روند نوسانی استقلال در لیگ به آسیا هم رسیده است. در فصل جاری لیگ برتر، همان‌طور که استقلال از شروع خوبش در حال فاصله گرفتن است، انگار در آسیا هم این اتفاق در حال تکرار است.

هواداران استقلال اما امیدوارند این روند کوتاه باشد و خبری از ادامه آن نباشد.

استقلال که با ۶ امتیاز در رده چهارم جدول ۱۶ تیمی غرب آسیا قرار دارد، پس از ۲برد و یک باخت در سه هفته اول، باید خودش را برای بازی هفته چهارم لیگ نخبگان برابر الشمال قطر در روز ۱۲ آبان آماده کند.

پس از السد و الغرافه، الشمال سومین تیم قطری است که آبی‌پوشان با آنها روبرو می‌شوند و هواداران این تیم امیدوارند که با تکرار نتایج قبلی مقابل نمایندگان قطری، استقلال دوباره در آسیا به مسیر پیروزی برگردد.

تراکتور؛ روزهای بحرانی در آسیا

اوضاع برای تراکتور در آسیا به خوبی پیش نمی‌رود. آنها در پایان هفته سوم هنوز رنگ برد را ندیده‌اند و با نتایجی که تا اینجای کار گرفته‌اند، کارشان برای صعود در ادامه سخت‌تر خواهد شد.

تراکتور در شرایطی در هفته سوم در امارات به مصاف العین رفت که در هفته‌های اول و دوم، یک شکست برابر شباب الاهلی و یک تساوی مقابل الشمال کسب کرده بودند. در هفته سوم هم آنها مقابل صدرنشین لیگ نخبگان که ۲ بازی قبلی را با پیروزی تمام کرده بود، شکست خوردند تا دومین باخت آنها در ۳ بازی ثبت شود.

تراکتور با توجه به این روند که از سه بازی تنها یک امتیاز کسب کرده است، کار آسانی برای قرار گرفتن در بین ۸ تیم صعود کننده پیش‌رو ندارد.

پرشورها در پایان هفته سوم با یک امتیاز، تیم سیزدهم جدول هستند و با منطقه صعود یعنی رده هشتم ۳ امتیاز فاصله دارند.

شاگردان جواد نکونام که در لیگ هم یکی از مدعیان هستند، ۵ بازی دیگر در لیگ نخبگان در پیش دارند، رقابت‌هایی که باید به دنبال جبران برای صعود باشند.

تراکتور در هفته چهارم لیگ نخبگان، روز دوشنبه ۱۱ آبان باید به مصاف نفتچی ازبکستان برود، حریفی که شاید بتواند پرشورها را از بحران عبور بدهد.

گل‌گهر؛ آسیا به آنها نساخته است!

مانند لیگ نخبگان، در لیگ قهرمانان آسیا ۲ هم در هفته سوم نماینده ایران نتوانست دست پر از میدان خارج شود. هر چند گل‌گهر برخلاف استقلال و تراکتور که بدون امتیاز این هفته را تمام کردند، توانست یک امتیاز دشت کند.

گل‌گهر پس از تساوی برابر الجزیره امارات و شکست مقابل المحرق بحرین، در هفته سوم به مصاف آرکاداغ ترکمنستان رفت. در حالی که تصور می‌شد نماینده ازبکستان سد محکمی نباشد اما مهدی رحمتی و شاگردانش نتوانستند از این سد بگذرند و با یک تساوی دیگر بازی را به پایان رساندند.

حالا آنها با ۲ تساوی و یک شکست و کسب ۲ امتیاز، تیم آخر جدول گروه B در پایان دور رفت هستند و کار سختی برای صعود در دور برگشت خواهند داشت. در این گروه الجزیره با ۷، آرکاداغ با ۴ و المحرق با۳ امتیاز تیم‎‌‎های اول تا سوم هستند.

گل‌گهری‌ها امیدوار به کامبک در دور برگشت هستند و می‌گویند که جبران خواهند کرد. با وجود امیدهای کم به گل‌گهر اما رحمتی در پایان هفته سوم تاکید دارد که آنها شانس اصلی صعود هستند!

آنها در آغاز دور برگشت و هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا ۲، باید چهارشنبه ۱۳ آبان به مصاف آرکاداغ بروند و رحمتی امیدوارانه برای زنده نگه داشتن شانس صعود، چشم به سه امتیاز این مسابقه دارد.