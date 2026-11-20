ناهید شعشعانی، دوبلور پیشکسوت و مدیر دوبلاژ، پس از ماه‌ها تحمل بیماری چشم از جهان فروبست.

به گزارش تابناک؛فاطمه (ناهید) شعشعانی، دوبلور پیشکسوت و مدیر دوبلاژ کشورمان، پس از ماه‌ها تحمل بیماری، شامگاه پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ چشم از جهان فروبست و آسمانی شد.

این هنرمند متولد ۱۳۲۷ در تهران بود و از سال ۱۳۴۸ با ورود به عرصهٔ حرفه‌ای دوبله، مسیری را آغاز کرد که بیش از نیم قرن ادامه یافت؛ مسیری که حاصل آن، ثبت نامش در حافظهٔ شنیداری چند نسل از مخاطبان تلویزیون و سینما بود.

شعشعانی در کنار گویندگی، سال‌ها مدیریت دوبلاژ را نیز برعهده داشت؛ از جمله بیش از ۱۲ سال مدیریت دوبلاژ سریال مطرح «پرستاران» که یکی از پرکارترین و ماندگارترین تجربه‌های او در این عرصه بود. او همچنین گویندگی انیمیشن «زهره و زهرا» را در کارنامه داشت.

بخش مهمی از کارنامهٔ او به آثار ردهٔ سنی کودک و نوجوان اختصاص داشت؛ حوزه‌ای که در آن، صدا بیش از تصویر نقش می‌آفریند. مدیریت دوبلاژ آثاری چون «اسپایدرمن» ، «بتمن» و «وودی وودی پیکر» و نیز سریال‌های گروه کودک برای پخش در شبکه نمایش خانگی، از جمله خدمات او به این حوزه است.

اما شاید ماندگارترین یادگار شعشعانی، صداهایی باشد که کودکان دیروز با آن‌ها خندیدند و گریستند: شخصیت «عمه‌خانم» در «حنا دختری در مزرعه» و «مادر هاچ» در «هاچ زنبور عسل». صداهایی که سال‌ها بعد هم، به‌محض شنیدن، تصویر همان روزهای بی‌دغدغه را در ذهن زنده می‌کنند.

او همسر زنده‌یاد مهدی آژیر دوبلور نام‌آشنای کشورمان بود؛ پیوندی که دو فرزندش، شیده و شیلا، را نیز به عرصهٔ گویندگی کشاند و یک خانوادهٔ هنری را در تاریخ دوبلهٔ ایران ثبت کرد.

زمان مراسم تشییع این هنرمند فقید متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع: تسنیم