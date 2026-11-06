منصور انوری، درگذشت

منصور انوری، نویسنده رمان «جاده جنگ» بلندترین اثر داستانی دفاع مقدس که با این اثر برگزیده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی نیز شده بود، در سن ۶۱ سالگی درگذشت.

به گزارش تابناک؛ منصور انوری، نویسنده رمان 12 جلدی «جاده جنگ»، رمانی که تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را از سال‌های پیش از انقلاب مرور می‌کند، پس از ابتلا به یک بیماری صعب‌العلاج درگذشت.

او که پیش‌تر گفته بود: منتظر بودم خبر نوشتن رمان انقلاب اسلامی را بشنوم، اما وقتی دیدم خبری نشد و پرس‌وجو کردم، متوجه شدم هنوز کسی برای نوشتن این رمان اقدام نکرده است، برای همین شروع کردم به نوشتن رمان «جاده جنگ»، در حالی از دنیا رفته است که برای این اثر، 110 سکه بهار آزادی از دبیرخانه جایزه جلال دریافت کرده بود.

مجموعه زندگینامه شهدا به نام «قربانگاه عشق»، «از عشق‌آباد تا عشق‌آباد»، «قلب تپنده» و «بر فراز آشیانه عنقا» در کنار متن مجموعه‌های تلویزیونی متعدد از جمله آثار مرحوم منصور انوری است.

او علاوه بر کتاب سال جمهوری اسلامی، جوایزی چون جلال آل احمد، کتاب فصل و قلم زرین را در کارنامه داشت.

آبان سال گذشته، مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در منزل «منصور انوری» با این نویسنده خراسانی دیدار و گفت‌و‌گو کرده بود.

این دومین نویسنده خراسانی پس از سعید تشکری است که در میانسالی از دنیا می‌رود.





منبع:فارس