534بازدید۰
فرزین دبیری از هیئت رئیسه فدراسیون تعلیق شد
«فرزین دبیری» عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هفته گذشته و در مراسم تشییع پیکر حمید علیدوستی به سرود ایران بی احترامی کرد و هنگام پخش سرود کشورمان از جای خود بلند نشد.
به گزارش تابناک، «فرزین دبیری» عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هفته گذشته و در مراسم تشییع پیکر حمید علیدوستی به سرود ایران بی احترامی کرد و هنگام پخش سرود کشورمان از جای خود بلند نشد.
به دنبال این موضوع بخت برکناری او مطرح شد اما از آنجایی که این موضوع باید در مجمع فدراسیون مطرح و رأیگیری شود و زمانبر بود، فدراسیون فوتبال عضویت او را تعلیق کرد.
این اتفاق بعد از جلسه امروز ارکان قضایی فدراسیون رخ داد و طبق پیگیری خبرنگار تسنیم در این جلسه عضویت فرزین دبیری در هیئت رئیسه به حالت تعلیق درآمد.
منبع: تسنیم
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.