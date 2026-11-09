فرزین دبیری از هیئت رئیسه فدراسیون تعلیق شد

«فرزین دبیری» عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هفته گذشته و در مراسم تشییع پیکر حمید علیدوستی به سرود ایران بی احترامی کرد و هنگام پخش سرود کشورمان از جای خود بلند نشد.

به گزارش تابناک، «» عضو هیئتهفته گذشته و در مراسم تشییع پیکر حمید علیدوستی بهبی احترامی کرد و هنگام پخش سرود کشورمان از جای خود بلند نشد.

به دنبال این موضوع بخت برکناری او مطرح شد اما از آنجایی که این موضوع باید در مجمع فدراسیون مطرح و رأی‌گیری شود و زمان‌بر بود، فدراسیون فوتبال عضویت او را تعلیق کرد.

این اتفاق بعد از جلسه امروز ارکان قضایی فدراسیون رخ داد و طبق پیگیری خبرنگار تسنیم در این جلسه عضویت فرزین دبیری در هیئت رئیسه به حالت تعلیق درآمد.

منبع: تسنیم



