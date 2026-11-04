رئیس فدراسیون فوتبال گفت: فدراسیون به ذره‌ذره این آب‌وخاک، کشور، رهبر، وطن و پرچم عزیزمان احترام تام و تمام گذاشته و این رویه قطعی، خدشه‌ناپذیر و همیشگی ماست.



به گزارش تابناک، مهدی تاج، درباره رفتار عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در مراسم تشییع زنده‌یاد حمید علیدوستی اظهار داشت: همان‌طور که صبح امروز در گفت‌وگو با رؤسای محترم هیئت فوتبال عرض کردم، قویاً بر این باورم همه ما برای بالابردن پرچم ایران عزیزمان در آوردگاه‌های مختلف تلاش می‌کنیم و جز این نیست که تلاشمان همواره باید در این مسیر خلاصه شود که شادی دل مردم را فراهم کنیم.



وی افزود: امری که بی‌تردید در گرو احترام همیشگی تام و تمام فدراسیون فوتبال به ذره‌ذره این آب‌وخاک، کشور، رهبر، وطن و پرچم عزیزمان است.



رئیس فدراسیون فوتبال تأکید کرد: هر رفتاری مغایر با این اصل کلی و رکن رکین و پبوسته، به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نبوده و نیست. براین‌اساس، لازم است لحظه‌لحظه رفتارهای ما در تقارن با این رویه کلی باشد و قطعاً هر کنشی جز این ابداً قابل‌قبول نیست و قطعاً در مسیر خود و وفق مقررات مورد پیگیری قرار گیرد.





