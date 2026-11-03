تاج: امیدوارم بیرانوند مرد سال آسیا شود

به گزارش تابناک، با اعلام مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال مسابقات جام حذفی فوتبال برگزار خواهد شد. با تعویق مسابقات جام ملت‌های آسیا مقرر شد رقابت‌های حذفی فوتبال ایران امسال برگزار شود.



او همچنین اظهار کرد: تیم ملی فوتسال ما در تورنمنت تایلند شرکت خواهد کرد. تیم‌های ژاپن و آرژانتین هم حضور خواهند داشت. تیم ملی فوتسال بانوان برای حضور در تورنمنت دوستانه عازم چین شد. تیم ملی نوجوانان ما امروز موفق شد پیروز شود و به المپیک جهانی صعود کرد. تیم ملی ساحلی هم خودش را برای بازی‌های آسیایی آماده می‌کند.



تاج ادامه داد: تیم ملی فوتبال ایران در تورنمنت عراق در اواخر آبان شرکت خواهد کرد و فردا اسامی بازیکنان تیم ملی برای حضور در این تورنمنت اعلام خواهد شد. اردوی تیم ملی امید هم برگزار خواهد شد و آقای گل محمدی به زودی اسامی را اعلام می‌کند.



رئیس فدراسیون فوتبال بیان کرد: در هر رشته و رده سنی ۳۰ الی ۴۰ نفر حضور دارند و هزینه زیادی هم است اما فدراسیون و وزارت ورزش کمک خواهد کرد. کسانی که به دنبال تعطیلی کشور بودند حالا باید شاهد این باشند که ۶ تا از تیم‌های ملی فوتبال ایران در رویدادهای بین المللی و آسیایی شرکت می‌کنند.



تاج همچنین گفت: نامه‌ای برای کاهش هزینه‌ها در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به دست ما رسیده و جلسه‌ای را با مدیران دو باشگاه برگزار کردیم.



او درباره شانس بیرانوند برای کسب مرد سال فوتبال آسیا گفت: امیدوارم بیرانوند بتواند مرد سال فوتبال آسیا شود.

منبع: ایسنا

