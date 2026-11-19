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نبض خبر
لحظات پرتنش نخست وزیر عراق را ببینید
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اعتراض شهروندان عراقی به علی الزیدی، نخستوزیر عراق بخاطر فساد و فروپاشی اوضاع عراق در حرم امیرالمؤمنین علیه السلام را میبینید.
نبض خبر
اعتراض شهروندان عراقی به علی الزیدی، نخستوزیر عراق بخاطر فساد و فروپاشی اوضاع عراق در حرم امیرالمؤمنین علیه السلام را میبینید.
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