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احمد زیدآبادی نویسنده و مشاور هم‌میهن روزنامه غلامحسین کرباسچی گفت، پدربزرگ کرباسچی از تجار بزرگ بوده و مظفرالدین شاه برای سفر به تهران و تحویل گرفتن پادشاهی پول نداشته و ده هزار تومان از جد کرباسچی قرض گرفته و چون نداشته که پس دهد، به پدربزرگ کرباسچی انبوهی زمین و باغ داده است! روایت زیدآبادی را می‌بینید و می‌شنوید.