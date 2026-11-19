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ماجرای قرض گرفتن مظفرالدین شاه از پدربزرگ کرباسچی!
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احمد زیدآبادی نویسنده و مشاور هممیهن روزنامه غلامحسین کرباسچی گفت، پدربزرگ کرباسچی از تجار بزرگ بوده و مظفرالدین شاه برای سفر به تهران و تحویل گرفتن پادشاهی پول نداشته و ده هزار تومان از جد کرباسچی قرض گرفته و چون نداشته که پس دهد، به پدربزرگ کرباسچی انبوهی زمین و باغ داده است! روایت زیدآبادی را میبینید و میشنوید.
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