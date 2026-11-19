به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، مراسم برترین‌های فوتبال آسیا در سال ۲۰۲۶ امروز (پنجشنبه، ۲۴ آبان ماه) در تالار آکسرا تئاتر کینگ پاورِ شهر بانکوک تایلند برگزار شد که در پایان این مراسم علیرضا بیرانوند به عنوان مرد سال فوتبال آسیا انتخاب شد.

رسیدن به رویا پس از یک ناکامی

دروازه‌بان حال حاضر باشگاه فجرسپاسی شیراز و تیم ملی که سالم الدوساری و فراس البریکان از عربستان سعودی را به عنوان دو رقیب خود می‌دید، بالاتر از این دو نفر عنوان مرد سال فوتبال آسیا را از آن خود کرد. این در حالی بود که بیرانوند یک بار هم در سال ۲۰۱۹ برای این جایزه نامزد شده بود، اما در آن سال رقابت را به اکرم عفیف از قطر باخت که توانسته بود با تیم ملی کشورش قهرمانی جام ملت‌های آسیا را از آن خود کند.

بیرانوند در سال جاری میلادی علاوه بر عملکرد خوبی که با تراکتور در لیگ برتر فوتبال ایران و همچنین لیگ نخبگان آسیا داشت، در جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا نیز توجهات را در بازی با بلژیک به خود جلب کرد و به دلیل عملکردش در این بازی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. اگرچه بیرانوند نتوانست با تیم ملی در جام جهانی موفق به صعود شود و در لیگ نخبگان آسیا هم با تراکتور به مراحل بالاتر برسد، اما عملکرد او در جام جهانی کافی بود تا او این جایزه را از آن خود کند. البته اینکه سالم الدوساری و فراس البریکان هم عملکرد چندان درخشانی نداشتند، مزید بر علت شد تا بازیکن ایرانی شانس خود را بالاتر ببرد. از سوی دیگر هم الدوساری سال گذشته برنده این جایزه شد و احتمالاً AFC برای جلوگیری از برنده تکراری، شانس کمتری را برای این بازیکن در نظر گرفته بود.

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شانس بالای علیرضا بیرانوند برای مرد سال فوتبال آسیا شدن

بیرانوند پنجمین ایرانی که مرد سال فوتبال آسیا شد

پس از علی دایی، خداداد عزیزی، مهدی مهدوی‌کیا و علی کریمی که پیش از این عنوان مرد سال فوتبال آسیا را از ایران کسب کرده‌اند، بیرانوند تبدیل به پنجمین بازیکنی شد که از فوتبال ایران به این جایزه دست پیدا می‌کند. البته با این تفاوت که در آن زمان مرد سال فوتبال آسیا از میان تمامی بازیکنان آسیایی انتخاب می‌شد، اما در چند سال اخیر جایزه بازیکنان بین‌المللی یا لژیونر در کشورهای غیرآسیایی به صورت جداگانه اهدا می‌شود و جایزه مرد سال فوتبال آسیا صرفاً مربوط به بازیکنانی است که در فوتبال باشگاهی آسیا به میدان می‌روند. با این حال بیرانوند پس از ۲۲ سال که آخرین بار کریمی در سال ۲۰۰۴ این جایزه را برده بود، توانست به عنوان یک فوتبالیست ایرانی این جایزه را ببرد.

مرضیه جعفری، بهترین سرمربی زن فوتبال آسیا

مرضیه جعفری که به همراه پارک یون جئونگ (تیم زیر ۲۰ سال کره‌جنوبی) و ما ژیائوژو (تیم زیر ۱۷ سال چین) نامزد جایزه بهترین سرمربی زن فوتبال آسیا بود، برای دومین سال متوالی برنده این جایزه شد.

دست طیبی و احمدعباسی به جایزه نرسید

جایزه بهترین بازیکن سال فوتسال آسیا به بازیکن تایلند رسید. محمد عثمان موسی که در تیم ملی تایلند عضویت دارد، بهترین بازیکن فوتسال آسیا شد.

همچنین فدراسیون فوتبال ایران نامزد دریافت جایزه برای فوتبال پایه بود که طبق پیش‌بینی، ژاپن در رقابت با ایران و استرالیا برنده جایزه رئیس AFC برای فوتبال پایه شد.