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جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ یک سال به تعویق افتاد

AFC از تعویق یک ساله برگزاری مسابقات جام ملت‌های فوتبال آسیا به دلیل ناامنی کشور عربستان خبر داد.

کد خبر: 100000302تاریخ انتشار: 1542 بازدید

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به گزارش تابناک؛ کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) تأیید کرد که مدیران این کنفدراسیون پس از بحث‌های گسترده و مشورت نزدیک با کمیته برگزاری مسابقات جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷، این رقابت‌ها حدود یک سال به تعویق می‌افتد.

جام ملت‌های آسیا قرار بود از ۱۷ دی تا ۱۶ بهمن سال ۱۴۰۵ در عربستان برگزار شود که طبق تقویم جدید AFC ، از ۲ دی تا اول بهمن سال ۱۴۰۶ در عربستان برگزار خواهد شد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا به حاکم شدن شرایط نامترقبه‌ای اشاره کرد که پیچیدگی‌های لجستیکی و دشواری در سفرها را به دنبال داشته و حالا تصمیمی به سود همه تیم‌ها، مقامات، هواداران و ذی‌نفعان گرفته شده است. شرایطی که AFC به آن اشاره کرده در واقع همان شرایط ناامن کشور عربستان است.

تنش‌های نظامی در هفته‌های گذشته میان کشورهای یمن و عربستان، بسیاری از بازی‌های لیگ حرفه‌ای عربستان را به تعویق انداخت و همین اتفاق سبب شد جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ به مدت یک سال به تعویق بیفتد.

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تعویق مسابقاتجام ملت های فوتبال آسیا AFC

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