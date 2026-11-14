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آخرین خبرتغییر بزرگ در کالابرگ؛چه کسانی حذف و اضافه شدند؟
1998بازدید

قرار نبوده و نیست وزارت اطلاعات ساواک‌گونه اداره شود!

برخی دولت‌ها و جریان‌های سیاسی، با گرایش به نصب آشناها و حتی عزل وزیر از سوی رئیس‌جمهور پیشین و تصدی مستقیم این جایگاه، کوشیده‌اند ساختار وزارت اطلاعات را تهی کنند.

کد خبر: 4201755تاریخ انتشار: 1998 بازدید

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به گزارش تابناک؛ مجتبی یوسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی در پیامی نوشته است: امام شهید در یکی از آخرین دیدارهایشان با سربازان گمنام امام زمان (عج) فرمودند؛ «وزارت اطلاعات مجموعه‌ای واقعاً انقلابی و پایبند به انقلاب است و همچنان‌که عناصر قدیمی این وزارت، انقلابی ماندند، نیروهای جدید آن نیز در مسیر انقلاب حرکت می‌کنند که این نعمتی بزرگ است.»

ایشان، انقلابی ماندن دستگاه‌های امنیتی را مشروط به حفظ مبانی اعتقادی و پرهیز از تبدیل شدن به سازمانی صرفاً حرفه‌ای دانستند.

تجربه نشان داده که برخی دولت‌ها و جریان‌های سیاسی، با گرایش به نصب آشناها و حتی عزل وزیر از سوی رئیس‌جمهور پیشین و تصدی مستقیم این جایگاه، کوشیده‌اند ساختار وزارت اطلاعات را از کارکرد اعتقادی‌اش تهی کنند.

امروز باید با نگاهی دلسوزانه از تکرار این مسیر پرهیز کرد؛ حذف شرط اجتهاد وزیر، سربازان گمنام امام زمان را از ذیل مجتهد و ولی‌فقیه به کارمندان حرفه‌ای امنیتی بدل می‌سازد که باورهای اعتقادی در آن‌ها کمرنگ می‌شود. حفظ این شرط، تنها ضامن استمرار همان کارکردی است که فلسفه تأسیس وزارتخانه بر آن استوار بود.

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برچسب ها

دستگاه های امنیتینماینده مجلسمجتبی یوسفیامام شهید

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