هشدار نماینده مجلس: احتمال وقوع جنگ نزدیک است

روح‌الله لک‌علی‌آبادی: فکر می‌کنم آمریکا امروز با وجود اینکه طبق نقشه خود پیش می‌رود، سردرگم است، چون از پیش‌بینی نوع واکنش ایران عاجز است و به همین دلیل با احتیاط حرکت می‌کند.

به گزارش تابناک؛ هم‌زمان با افزایش تحرکات دیپلماتیک، پرونده مذاکرات ایران و آمریکا به مرحله‌ای حساس رسیده است؛ مرحله‌ای که در آن نه نشانه‌های توافق را می‌توان نادیده گرفت و نه احتمال بازگشت به تقابل نظامی را از نظر دور داشت.

حال باید دید سرنوشت مذاکرات ایران و آمریکا چه می‌شود؛ آیا به توافقی پایدار خواهند رسید یا خیر.

خوش‌بین نیستم و فکر نمی‌کنم بتوانیم در مذاکرات با آمریکا به نتیجه‌ای برسیم

در همین رابطه روح‌الله لک‌علی‌آبادی، نماینده دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه چند دهه تعامل ایران با آمریکا به خبرآنلاین گفت: «تجربه‌های مکرری در مواجهه با آمریکا در موضوعات مختلف طی سال‌های متمادی داشته‌ایم؛ دست‌کم در نزدیک به پنج دهه گذشته، از زمان گفت‌وگوهای تمدن‌ها و موضوع افغانستان که در نهایت رئیس‌جمهور وقت آمریکا ایران را در محور شرارت قرار داد، تا تجربه برجام و مذاکراتی که در جریان آنها، در دو نوبت، حمله نظامی صورت گرفت. به نظر من، اظهاراتی که اکنون از سوی ایالات متحده مطرح می‌شود و گاهی رسانه‌های جریان اصلی جهان، به‌ویژه رسانه‌های آمریکایی، آنها را برجسته می‌کنند، می‌تواند مصارف و کارکردهای داخلی برای آمریکا داشته باشد.»

وی در ادامه با بیان اینکه به اعتقاد او راهبرد آمریکا در قبال ایران تغییر نکرده است، افزود: «فکر می‌کنم آمریکا در نقشه و برنامه‌ای که در دشمنی با ایران دنبال می‌کند، هیچ عقب‌نشینی نداشته است. این کشور به‌شدت به دنبال آن است که با تنگ‌تر کردن حلقه محاصره، فضای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد و زمینه ایجاد اغتشاش در ایران را فراهم کند. آنها تلاش می‌کنند شرایطی ایجاد کنند که تاب‌آوری مردم کاهش پیدا کند. از سوی دیگر، از طریق تبلیغات رسانه‌ای و رسانه‌هایی که در اختیار دارند، ناامیدی را در میان مردم تزریق می‌کنند.»

لک‌علی‌آبادی ادامه داد: «اینها بخشی از نقشه آنهاست؛ از یک سو محاصره اقتصادی و فشار بر اقتصاد کشور را دنبال می‌کنند و از سوی دیگر، با توجه به تحرکات نظامی و آتش تهیه‌ای که در منطقه و خاورمیانه فراهم کرده‌اند، شرایط را پیچیده‌تر می‌کنند. به همین دلیل، من واقعاً خوش‌بین نیستم و فکر نمی‌کنم بتوانیم در مذاکرات با آمریکا به نتیجه‌ای برسیم.»

این نماینده مجلس در تأکید کرد: «آنچه می‌تواند دست ایران را در این شرایط برتر کند و ابتکار عمل را در اختیار کشور قرار دهد، هوشیاری مردم و همچنین هوشیاری نیروهای مسلح ماست؛ موضوعی که خوشبختانه اکنون نیز شاهد آن هستیم.»

نماینده دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی نیروهای مسلح گفت: «من مطمئن هستم و این خبر را دارم که نیروهای مسلح به‌هیچ‌وجه به اظهارات ترامپ یا رفتارهای طرف آمریکایی اعتماد نمی‌کنند. آنها گاهی نقش پلیس خوب و پلیس بد را بازی می‌کنند؛ از یک سو فردی نقش مصلح را به خود می‌گیرد و از سوی دیگر ترامپ مواضع دیگری مطرح می‌کند. به نظر من، این بازی تکراری و نخ‌نما شده و دست آنها برای همه ما رو شده است.»

وی افزود: «به همین دلیل باید صددرصد آمادگی داشته باشیم. مردم امروز نظام را تنها نمی‌گذارند و نیروهای مسلح ما نیز هوشیار و آماده‌اند. دستور مقام معظم رهبری هم این است که اگر اتفاقی بیفتد، این بار جنگ فرامنطقه‌ای خواهد بود. موشک‌هایی که در اختیار داریم، به گفته مسئولان، می‌توانند قلب اروپا را نیز هدف قرار دهند.»

رئیس‌جمهور آمریکا تا دوسال دیگر وجود خارجی نخواهد داشت

لک‌علی‌آبادی با اشاره به وضعیت آمریکا در شرایط کنونی اظهار کرد: «فکر می‌کنم آمریکا امروز با وجود اینکه طبق نقشه خود پیش می‌رود، در سردرگمی قرار گرفته است؛ چراکه از پیش‌بینی نوع واکنش ایران عاجز است و به همین دلیل با احتیاط حرکت می‌کند.»

این نماینده مجلس با اشاره به جنگ‌های اخیر ادامه داد: «در جنگ ۱۲روزه، حمله به‌صورت غافلگیرانه و در میانه مذاکرات انجام شد و در جنگ رمضان نیز همین اتفاق تکرار شد. با این حال، به نظر من تفاوت این بود که در جنگ ۱۲روزه حدود ۲۴ ساعت طول کشید تا پاسخ بدهیم، اما در جنگ رمضان پاسخ در همان لحظه داده شد.»

وی تأکید کرد: «آمریکا امروز می‌داند که ایران به‌هیچ‌وجه کوتاه نخواهد آمد. بسیاری از کارشناسان و حتی کشورهای اروپایی به این باور رسیده‌اند که وقتی ایران موضعی اعلام می‌کند، بر آن پایبند می‌ماند. کشورهای عربی نیز به این نتیجه رسیده‌اند که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به‌راحتی از مواضع خود عقب‌نشینی نمی‌کنند.»

لک‌علی‌آبادی در ادامه با اشاره به تغییر نگاه برخی کشورها نسبت به توان نظامی ایران گفت: «در جنگ‌های قبلی تصور آنها این بود که می‌توانند ایران را شکست دهند و با یک جنگ، جمهوری اسلامی را از بین ببرند و حتی ایران را به کشورهای کوچک‌تر تجزیه کنند و از این طریق به اهداف خود برسند. رژیم صهیونیستی نیز چنین تصوری داشت؛ اما امروز به این نتیجه رسیده‌اند که شرایط به این سادگی نیست.»

وی با اشاره به وضعیت سیاسی آمریکا گفت: «به نظر من، رئیس‌جمهور آمریکا در شرایطی قرار گرفته که گویی ساعت شنی او برعکس شده و زمانش رو به پایان است. معتقدم تا دو سال دیگر، رئیس‌جمهور آمریکا دیگر وجود خارجی نخواهد داشت و برای همیشه خواهد رفت.»

نماینده دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اقتدار جمهوری اسلامی ایران گفت: «جمهوری اسلامی با اقتدار خواهد ایستاد و کشورهای همسایه و منطقه ناچارند نقش میانجی‌گرانه‌ای ایفا کنند. امروز حتی کشوری مانند امارات که مواضع خصمانه‌اش برای ما روشن شده است، گاهی از میانجی‌گری یا مخالفت با جنگ صحبت می‌کند. آنها می‌دانند که اگر اتفاقی در منطقه رخ دهد، ایران بازیگر اصلی میدان خواهد بود.»

وی با اشاره به مذاکرات پیش‌رو افزود: «بحث من این است که باید مذاکرات پیش‌رو را هوشمندانه مدیریت کنیم. نباید از مذاکره امتناع کنیم؛ زیرا با وجود تمام رفتارهای آمریکا، نباید کاری کنیم که افکار عمومی، چه در داخل کشور و چه در سطح بین‌المللی، علیه ما شکل بگیرد. همان‌گونه که آمریکا در روز مذاکرات از فضای افکار عمومی بهره‌برداری می‌کند، ایران نیز می‌تواند به‌عنوان بازیگری هوشمند و فعال، مذاکرات را مدیریت و مواضع خود را دنبال کند.»

لک‌علی‌آبادی ادامه داد: «پیش‌بینی من این است که دشمن با یک برنامه جنگ ترکیبی حرکت می‌کند؛ رسانه، فشار اقتصادی، محاصره اقتصادی و ایجاد اغتشاش را به‌صورت هم‌زمان پیش می‌برد. شاید در سال‌های گذشته، به دلیل تجربه کمتر مجموعه دیپلماسی کشور، برخی اظهارات آمریکایی‌ها را باور می‌کردیم، اما امروز به نظر من همه ارکان دیپلماسی ما به این باور رسیده‌اند که آمریکا به‌هیچ‌وجه قابل اعتماد نیست.»

ما باید برای احتمال جنگ آماده باشیم

احتمال اقدام پیش‌دستانه ایران وجود دارد

این نماینده مجلس در با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی کشور گفت: «ما باید برای احتمال جنگ آماده باشیم. حتی اگر احساس کنیم رژیم صهیونیستی و ایالات متحده در آستانه حمله قرار دارند، احتمال اقدام پیش‌دستانه ایران نیز وجود دارد و این گزینه در دستور کار قرار دارد.»

نماینده دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران گفت: «امروز جمهوری اسلامی ایران از نظر نظامی به نقطه‌ای رسیده است که می‌تواند برای دفاع از کشور و مردم، حتی ابتکار عمل را در دست بگیرد و در صورت لزوم، اقدام پیش‌دستانه انجام دهد. همه دنیا این واقعیت را می‌دانند و به همین دلیل، تلاش‌های دیپلماتیک در سطح بین‌المللی در جریان است.»

وی افزود: «گاهی اخبار را رصد می‌کنم و به نظر می‌رسد که در حال نزدیک شدن به یک توافق یا تفاهم هستیم، اما برداشت من برعکس است؛ فکر می‌کنم هرچه پیش می‌رویم، از چنین توافقی دورتر می‌شویم. با توجه به آنچه تضعیف ایران خوانده می‌شود، باید توجه داشت که ایران امروز به جایگاهی رسیده است که می‌تواند با تمام قدرت از خود و جبهه مقاومت دفاع کند. به همین دلیل، ایران کوتاه نخواهد آمد.»

لک‌علی‌آبادی با اشاره به تحولات سیاسی داخلی آمریکا ادامه داد: «آمریکا در انتخابات اخیر، برخی کرسی‌ها و موقعیت‌هایی را که به‌طور سنتی در اختیار جمهوری‌خواهان بود، از دست داد. همچنین، وزیر دفاع آمریکا در جریان رأی‌گیری با مخالفت گسترده‌ای روبه‌رو شد و به نظر من، این مخالفت‌ها نشان‌دهنده وضعیت سیاست‌های دولت ترامپ است.»

این نماینده مجلس در اظهار کرد: «مجموع این تحولات نشان می‌دهد که افکار عمومی داخل آمریکا و حتی احزاب رقیب ترامپ به این باور رسیده‌اند که سیاست‌های این دولت با چالش جدی مواجه شده است. به نظر من، آن هیمنه پوشالی که آمریکا برای خود در جهان ساخته بود، تا حد زیادی از بین رفته است.»

نماینده دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تأثیر تحولات اخیر بر معادلات جهانی گفت: «امروز بسیاری از کشورهای دنیا می‌توانند از تحولات اخیر الگوبرداری کنند. آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم به بعد، خود را به‌عنوان ژاندارم جهان معرفی کرده بود و این تصور را ایجاد کرده بود که هر زمان اراده کند، می‌تواند رئیس‌جمهوری را شبانه بازداشت کند یا حکومتی را تغییر دهد.»

وی افزود: «ایران در مقطعی در برابر این شرایط مقاومت کرد و از زمانی به بعد، اقداماتی انجام داد که معادلات منطقه را تغییر داد؛ از جمله در موضوع نفت‌کش‌ها، تنگه هرمز و بحث تغییر رژیم حقوقی منطقه. وقتی پازل تحولات منطقه را کنار هم قرار می‌دهیم، می‌بینیم که کشورهایی مانند ترکیه و پاکستان نیز متوجه شده‌اند که اگر در برابر اقدامات رژیم صهیونیستی غفلت کنند، ممکن است در مراحل بعدی با تهدید مواجه شوند. به نظر من، رژیم صهیونیستی از برخی کشورها به‌عنوان پایگاه استفاده می‌کند.»

لک‌علی‌آبادی ادامه داد: «تقریباً می‌توان گفت ایران موازنه خاورمیانه و آسیای غربی را برهم زده است و امروز یکی از بازیگران اصلی میدان، هم در سطح منطقه و هم در عرصه بین‌المللی، ایران است. تحولات کشورهای مختلف، از جمله فرانسه، اوکراین، هند، پاکستان، ترکیه و جمهوری آذربایجان، و همچنین وضعیت رژیم صهیونیستی، نشان می‌دهد که ایران و جبهه مقاومت بر معادلات منطقه تأثیرگذارند و این تأثیرگذاری همچنان با قوت ادامه دارد.»

فکر نمی‌کنم ایران و آمریکا به صلح پایداری برسند

بار دیگر درگیری خواهیم داشت

این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت هوشمندی و حفظ آمادگی کشور اظهار کرد: «ما باید بسیار هوشمندانه و مقتدرانه عمل کنیم؛ همان‌طور که مردم، مسئولان، دستگاه دیپلماسی و نیروهای مسلح کشور تاکنون عمل کرده‌اند. به نظر من، مذاکرات نیز بخشی از جنگ و مبارزه است. همان‌طور که دست نیروهای مسلح ما روی ماشه است. شاید در گذشته در روز مذاکرات، به‌صورت ظاهری لبخندهایی ردوبدل می‌شد، اما امروز چنین فضایی وجود ندارد؛ زیرا می‌دانیم در مذاکره با دشمنی قدرتمند و غیرقابل اعتماد روبه‌رو هستیم و باید هم‌زمان آمادگی خود را حفظ کنیم.»

نماینده دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به پرسشی درباره اینکه اختلافات ایران و آمریکا در نهایت با جنگ پایان می‌یابد یا مذاکره، گفت: «پیش‌بینی من این است که با توجه به فضای سیاسی و بین‌المللی و ماهیت مسائل علوم انسانی که هیچ‌گاه قطعیتی در آنها وجود ندارد، بار دیگر درگیری خواهیم داشت. حتی اگر این درگیری به تعویق بیفتد، باز هم فکر نمی‌کنم ایران و آمریکا به صلح پایداری برسند.»

وی افزود: «دلیل این موضوع آن است که ما از نظر ماهیتی با آمریکا اختلاف داریم و آمریکا نیز با ما مشکل دارد. آمریکا می‌خواهد در جهان نقش کدخدا را داشته باشد، در حالی که باید جایگاه و اقتدار ایران در منطقه و خاورمیانه را بپذیرد.»

لک‌علی‌آبادی ادامه داد: «امروز جمهوری اسلامی ایران به نظر من به تاریخ هزارساله ایران آبرو بخشیده و در فضای نظامی نیز نوعی اعتبار و برند جدید برای کشور ایجاد کرده است. فکر می‌کنم اگر از این جنگ عبور کنیم، در حوزه اقتصادی هم اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد.»

نماینده دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال نتیجه‌بخش بودن مهلت دوهفته‌ای قطر به آمریکا گفت: «به نظر من، موضوع صرفاً قطر نیست. قطر آن‌قدر بازیگر و میانجی تأثیرگذاری نیست که بتواند در تصمیمی که آمریکایی‌ها می‌خواهند بگیرند، تعیین‌کننده باشد و برای مثال بتواند از آنها دو هفته مهلت بگیرد.»

وی افزود: «اصلاً این دو هفته برای ما موضوعیت چندانی ندارد؛ چراکه هر لحظه، حتی همین زمانی که ما در حال صحبت هستیم، احتمال وقوع اتفاقات جدید وجود دارد. به نظر من، تحولات و اقدامات نظامی در منطقه همچنان ادامه دارد.»

لک‌علی‌آبادی با اشاره به اخبار مربوط به مهلت دوهفته‌ای قطر اظهار کرد: «اینکه قطر اعلام می‌کند دو هفته فرصت گرفته است، به نظر من بیشتر یک بازی رسانه‌ای است و حتی ممکن است در همین دو هفته‌ای که از آن صحبت می‌کنند، جنگ آغاز شود.»

منبع: عصرایران



