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تاکید عراقچی بر ادامه نقشآفرینی قطر برای کاهش تنشها
وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با هیئت نمایندگی دولت قطر با اشاره به تداوم نقشآفرینی قطر برای کاهش تنشهای موجود در منطقه، بر اهمیت استمرار مشورتها میان کشورهای منطقه تأکید کرد.
به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که برای انجام یک دیدار رسمی از عمان به مسقط سفر کرده است، عصر امروز هیئتی از قطر را به حضور پذیرفت.
هیئت قطری که به ریاست مشاور نخستوزیر قطر به عمان سفر کرده است، در این دیدار درباره آخرین تحولات منطقه با وزیر امور خارجه کشورمان رایزنی کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تداوم نقشآفرینی قطر برای کاهش تنشهای موجود در منطقه، بر اهمیت استمرار مشورتها میان کشورهای منطقه جهت مقابله با تحرکات بیثبات کننده و ناامنساز بازیگران خارج از منطقه تأکید کرد.
منبع: مهر
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