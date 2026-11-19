در بررسی اولیهٔ صحنه و تحقیقات مقدماتی مشخص شد که فرد ضارب به سرنشینان یک دستگاه خودروی سواری شلیک کرده و در اثر این حادثه یک مرد، یک زن و یک کودک جان باخته‌اند. همچنین ضارب با شلیک به خود قصد خودکشی داشت که ناموفق بود و مجروح شد.

به گزارش تابناک؛ فردی با تفنگ برنو به سمت قاضی جوانی در تبریز که داخل خودرو تندر ال‌نود بود شلیک کرد و او و خانواده اش را به قتل رساند.

تیراندازی مرگبار در محله حیدرآباد تبریز به جان‌باختن یک قاضی جوان، همسر و فرزند خردسال او منجر شد؛ حادثه‌ای تلخ که در جریان آن دختر خردسال خانواده از شلیک‌ها جان سالم به در برد و ضارب نیز پس از اقدام نافرجام به خودکشی مجروح شد.

شامگاه چهارشنبه، حادثه تیراندازی در محله حیدرآباد تبریز، خیابان پاسداران، به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش شد و بلافاصله مأموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

در بررسی اولیهٔ صحنه و تحقیقات مقدماتی مشخص شد که فرد ضارب به سرنشینان یک دستگاه خودروی سواری شلیک کرده و در اثر این حادثه یک مرد، یک زن و یک کودک جان باخته‌اند. همچنین ضارب با شلیک به خود قصد خودکشی داشت که ناموفق بود و مجروح شد.

طبق گزارش رسانه‌های محلی، فردی با تفنگ برنو به سمت قاضی جوانی شاغل در پیرانشهر، با هویت ا.ص، که داخل خودروی تندر ال‌نود بود شلیک کرد و او را به قتل رساند. سپس به سمت همسر و فرزند او که در آن سوی خیابان بودند شلیک کرد که همسر و پسر خردسالش به قتل رسیدند. پس از آن به دختر خردسال او که در داخل ساندویچی بود شلیک کرد، اما به او آسیبی وارد نشد.

منبع: نورنیوز



