اختلاف ملکی در سبزوار به قتل پیرمرد ختم شد

به گزارش تابناک؛ مرد ۶۶ ساله‌ای که در جریان یک درگیری خونین بر سر اختلاف ملکی در یکی از روستاهای سبزوار، با ضربات بیل به‌شدت مجروح شده بود، پس از ۲ ماه تحمل درد و رنج در بیمارستانی در مشهد جان باخت و پرونده این درگیری به جنایتی مرگبار تبدیل شد.

ماجرای این درگیری مرگبار شامگاه ۱۷ مرداد امسال در یکی از روستاهای سبزوار آغاز شد؛ زمانی که چند نفر با در دست داشتن بیل، چماق و سلاح‌های سرد به افرادی حمله کردند که با آنها اختلاف ملکی داشتند.

در آن زمان، مراسم سوگواری در یکی از خانه‌های طرف مقابل برپا بود که مهاجمان در تاریکی شب درِ یکی از منازل را شکستند و با ورود به محل، درگیری خشونت‌باری را رقم زدند.

مهاجمان خشمگین با چرخاندن بیل و تیغه سلاح‌های سرد در معبر عمومی، به سوی طرف مقابل حمله‌ور شدند. در این میان، برخی از حاضران برای جلوگیری از گسترش درگیری وارد عمل شدند، اما تلاش آنها نتیجه‌ای نداشت و مهاجمان به حملات خود ادامه دادند.

در جریان این درگیری، مرد ۶۶ ساله‌ای به نام عباسعلی مشکانی هدف ضربات بیل قرار گرفت و از ناحیه سر به‌شدت مجروح شد. چند نفر دیگر نیز در این حادثه آسیب دیدند.

با شدت گرفتن درگیری و فریادهای اطرافیان مرد مجروح، مهاجمان از محل گریختند و پیکر خون‌آلود عباسعلی برای درمان به مرکز پزشکی انتقال یافت.

مرگ پس از ۲ ماه جدال با جراحات

با توجه به وخامت وضعیت جسمانی عباسعلی مشکانی، کادر درمان تصمیم گرفتند او را برای دریافت خدمات تخصصی به یکی از بیمارستان‌های مشهد منتقل کنند.

با وجود تلاش پزشکان برای نجات جان این مرد ۶۶ ساله، او به کما رفت و پس از حدود ۲ ماه بستری بودن، سرانجام بر اثر عوارض ناشی از جراحات این درگیری جان باخت.

بازداشت تعدادی از مهاجمان در پرونده جنایی

در پی گزارش این حادثه به پلیس، تحقیقات با دستورهای ویژه قضایی آغاز شد و تعدادی از متهمان این پرونده دستگیر شدند.

جواد دوستی امرودکی، وکیل اولیای دم، با تأیید خبر مرگ عباسعلی مشکانی گفت: طبق شواهد و مستندات موجود، در این درگیری از بیل، قمه و چماق استفاده شده و علاوه بر قتل عباسعلی، چند نفر دیگر نیز مجروح شده‌اند.

وی افزود: اتهاماتی از جمله مشارکت و معاونت در قتل، شروع به آدم‌ربایی، اخلال در نظم عمومی و ایراد ضرب و جرح عمدی در این پرونده مطرح شده است.

به گفته وکیل اولیای دم، پرونده در مراجع قضایی شهرستان خوشاب در حال رسیدگی است و در حالی که تعدادی از مهاجمان و عاملان درگیری دستگیر شده‌اند، تلاش پلیس برای شناسایی و دستگیری سایر متهمان فراری ادامه دارد.

تحقیقات قضایی برای روشن شدن ابعاد این درگیری مرگبار و تعیین میزان مسئولیت هر یک از متهمان همچنان ادامه دارد.

منبع: رکنا



