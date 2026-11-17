تساوی تیم ملی ایران و عراق در تورنمنت بصره
تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در تورنمنت بصره برابر عراق به تساوی یک بر یک رسید.
به گزارش تابناک، تیم ملی فوتبال ایران در جریان دومین دیدار خود در تورنمنت بصره از ساعت ۱۹: ۴۵ به مصاف عراق رفت که این دیدار در نهایت با با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
عراق ۱ - ۱ ایران
گلها: حسین علی جاسم در دقیقه ۱ برای عراق و محمدامین حزباوی دقیقه ۸۳ برای ایران.
کارت قرمز: ---
تیم ملی فوتبال ایران در این بازی بارها فرصت گلزنی داشت اما بازیکنان نتوانستند از فرصتها به خوبی استفاده کنند.
در نقطه مقابل، عراقیها هم چند موقعیت خوب گلزنی داشتند که پیام نیازمند سر راهشان شد.
ترکیب عراق: کمیل سعدی، آدام طالب، آکام هاشم، احمد یحیی، ابراهیم بایش، امیر العماری، آیمار شیر، مارکو فرج، حسین علی جاسم، ایمن حسین (۵۷ یونس محمود) و هیران احمد.
ترکیب ایران: سید پیام نیازمند، سامان فلاح، علی نعمتی، صالح حردانی (۷۵ جعفر سلمانی) ، حسین گودرزی (۴۶ محمدامین حزباوی) ، سعید عزتاللهی (۷۵ امیرمحمد رزاقی نیا) ، محمد قربانی (۴۶ امید نورافکن) ، آریا یوسفی (۶۲ مهدی لیموچی) ، محمد محبی (۷۵ محمدمهدی محبی) ، امیرحسین حسینزاده (۶۲ افشین صادقی) و دنیس اکرت (۴۶ سردار آزمون).
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