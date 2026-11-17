

به گزارش تابناک، تیم ملی فوتبال ایران در جریان دومین دیدار خود در تورنمنت بصره از ساعت ۱۹: ۴۵ به مصاف عراق رفت که این دیدار در نهایت با با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

عراق ۱ - ۱ ایران

گل‌ها: حسین علی جاسم در دقیقه ۱ برای عراق و محمدامین حزباوی دقیقه ۸۳ برای ایران.

کارت قرمز: ---

تیم ملی فوتبال ایران در این بازی بارها فرصت گلزنی داشت اما بازیکنان نتوانستند از فرصت‌ها به خوبی استفاده کنند.

در نقطه مقابل، عراقی‌ها هم چند موقعیت خوب گلزنی داشتند که پیام نیازمند سر راهشان شد.

ترکیب عراق: کمیل سعدی، آدام طالب، آکام هاشم، احمد یحیی، ابراهیم بایش، امیر العماری، آیمار شیر، مارکو فرج، حسین علی جاسم، ایمن حسین (۵۷ یونس محمود) و هیران احمد.