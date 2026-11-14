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تابناک
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آشتی قلعه‌نویی با پیروزی پس از ۵ بازی

برد دو بر صفر تیم ملی ایران برابر فلسطین ۱۰ نفره

تیم ملی فوتبال ایران برابر فلسطین با نتیجه ۲ بر صفر به برتری رسید.

کد خبر: 4201885تاریخ انتشار: 474 بازدید

تیم ملی فوتبال
به گزارش تابناک، تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب تورنمنت چهارجانبه عراق از ساعت ۱۸: ۳۰ امروز (شنبه، ۲۳ آبان) به مصاف فلسطین رفت و با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید.

ایران ۲ - صفر فلسطین

گلزنان: سردار آزمون (۷۶) و صالح حردانی (۸۴)

ترکیب تیم ملی ایران: محمد خلیفه (حبیب فرعباسی ۷۸) ، محمد قربانی (امیرمحمد رزاقی‌نیا ۴۶) ، محمد امین حزباوی (عارف آقاسی ۹۰) ، علی نعمتی (سامان فلاح ۹۰) ، جعفر سلمانی (حسین گودرزی ۴۶) ، آریا یوسفی (صالح حردانی ۴۶) ، سعید عزت‌اللهی (امید نورافکن ۶۹) ، محمد جواد حسین‌نژاد (محمدمهدی محبی ۴۶) ، محمد محبی (افشین صادقی ۷۸) ، امیرحسین حسین‌زاده (اسماعیل قلی‌زاده ۶۹) و دنیس درگاهی (سردار آزمون ۴۶).

تیم ملی ایران در دقیقه ۲۵ صاحب ضربه کرنر شد که محمدجواد حسین‌نژاد آن را به محوطه جریمه فلسطین ارسال کرد و در ادامه ضربه سر محمد قربانی به تیر دروازه برخورد کرد.

در دقیقه ۵۰ محمد محبی با یک پاس حسین‎‌زاده را صاحب موقعیت کرد که شوت او با اختلاف کمی از کنار دروازه به بیرون رفت. در ادامه در دقیقه ۶۳ حسین گودرزی اقدام به سانتر کرد که ضربه سر محمدمهدی محبی از کنار دروازه به بیرون رفت.

در دقیقه ۶۵ عمید مجاجنه به دلیل ضربه به صورت سعید عزت‌اللهی از زمین بازی اخراج شد تا فلسطین با ۱۰ بازیکن به کار خود ادامه دهد.

گل‌نخست ایران: حسین گودرزی در دقیقه ۷۶ توپ را به محوطه جریمه فلسطین ارسال کرد و سردار آزمون آن را به تور دروازه حریف چسباند.

گل دوم ایران: بار دیگر ارسال حسین گودرزی به محوطه جریمه فلسطین انجام شد و این بار صالح حردانی در دقیقه ۸۴ موفق به گلزنی شد.

شاگردان امیر قلعه‌نویی سه‌شنبه، ۲۶ آبان به مصاف عراق خواهند رفت.

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