به گزارش تابناک؛ علی جعفری‌آذر، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر و نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی در مجلس، اظهار کرد: بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با موضوع متناسب‌سازی حداقل حقوق کارگران با نرخ تورم، در دستور کار جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس قرار داشت که پس از بررسی دیدگاه‌های کارشناسی، کلیات آن به تصویب اعضا رسید.

وی با تشریح جزئیات این طرح افزود: بر اساس پیشنهاد مطرح‌شده، حداقل حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در این نشست گفت: در جریان بررسی طرح، نظرات طراحان، نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور و نمایندگان کارگری و کارفرمایی درباره ابعاد و آثار اجرای این پیشنهاد استماع شد.

جعفری‌آذر ادامه داد: پس از شنیدن دیدگاه‌های حاضران و اعضای کمیسیون، کلیات طرح به تصویب رسید و مقرر شد جزئیات آن در کارگروهی با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: پس از بررسی جزئیات و جمع‌بندی نظرات کارشناسی، این طرح مجدداً برای تصمیم‌گیری به کمیسیون اجتماعی ارائه خواهد شد.

منبع:تسنیم