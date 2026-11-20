جمعی از بازاریان و فعالان اقتصادی بسیجی به همراه مسئولان و فعالان اقتصادی سراسر کشور، به مناسبت هفته بسیج با حضور در گلزار شهدای آبادان، به مقام سردار شهید علیرضا تنگسیری و دیگر شهدای دوران دفاع مقدس ادای احترام کردند.

به گزارش تابناک؛ رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور از حضور جمعی از فعالان اقتصادی در قالب اردوی راهیان نور و پیشرفت در استان خوزستان و برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی دبیرخانه این رویداد در استان خبر داد.

سید هادی صالحی روز جمعه در حاشیه این مراسم اظهار کرد: جامعه اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی در قالب اردوی راهیان نور و پیشرفت و با هدف تجلیل از جهادگران اصناف و بازاریان به شهرهای آبادان و خرمشهر سفر کردند.

وی افزود: این حضور علاوه بر تکریم مقام شامخ شهدا، با هدف بهره‌گیری از ظرفیت راهیان نور انجام شده است، ظرفیتی که به تعبیر امام شهید امت، یک فناوری عظیم به شمار می‌رود.

صالحی، معرفی الگوهای موفق جامعه اصناف و فعالان اقتصادی و تجلیل از برترین‌های این حوزه از دوران جنگ ۱۲ روزه تاکنون را از دیگر اهداف این برنامه عنوان کرد.

وی از پیگیری برای راه‌اندازی دبیرخانه این رویداد در استان خوزستان خبر داد و گفت: با ایجاد این دبیرخانه، زمینه حضور سالانه فعالان اقتصادی کشور در این منطقه و توسعه تعامل میان تاجرها، تولیدکنندگان و بازاریان سراسر کشور با فعالان اقتصادی آبادان و خرمشهر فراهم خواهد شد.

رئیس سازمان بسیج اصناف از برنامه‌ریزی برای حضور تصویری منطقه آزاد اروند در قرارگاه شهید سلامی خبر داد و افزود: این برنامه با هدف بررسی وضعیت تامین کالاهای مورد نیاز مردم و رصد بازار اجرا خواهد شد.

ادای احترام رئیس سازمان بسیج اصناف کشور به مقام شامخ سردار شهید تنگسیری در آبادان

به گزارش خبرنگار ایرنا، در این آیین، حاضران با غبارروبی و عطرافشانی مزار سردار شهید تنگسیری، ضمن قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای والامقام دفاع مقدس را گرامی داشتند و بر تداوم راه و آرمان‌های شهدا تأکید کردند.

منبع: ایرنا