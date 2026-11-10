تحریم اپراتورهای تلفن همراه؛ از افزایش هزینه تأمین تا تأخیر فناوری و توسعه کشور

تحریم‌ها با افزایش هزینه تأمین تجهیزات، محدودیت دسترسی به فناوری‌های روز و دشوار کردن نگهداری شبکه، توسعه ارتباطات سیار در ایران را با چالش جدی مواجه کرده‌اند؛ چالش‌هایی که هزینه آن فراتر از خرید تجهیزات است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، صنعت ارتباطات سیار یکی از زیرساخت‌های راهبردی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فناوری هر کشور است. اپراتورهای تلفن همراه برای ارائه خدمات پایدار، افزایش پوشش جغرافیایی، ارتقای کیفیت اینترنت همراه و توسعه فناوری‌های نسل چهارم و پنجم، به تأمین مستمر تجهیزات مخابراتی، نرم‌افزارهای تخصصی، قطعات یدکی و خدمات فنی شرکت‌های بین‌المللی وابسته‌اند.

در ایران، تحریم‌های مالی، بانکی، تجاری و محدودیت‌های صادرات فناوری، در سال‌های اخیر زنجیره تأمین تجهیزات مخابراتی را با مشکلات متعددی مواجه کرده است. با این حال، تأثیر تحریم‌ها صرفاً به ممنوعیت واردات تجهیزات محدود نمی‌شود؛ بلکه مجموعه‌ای از موانع مالی، حقوقی، لجستیکی، فنی و تجاری ایجاد می‌کند که هزینه توسعه و نگهداری شبکه‌های تلفن همراه را به شدت افزایش می‌دهد. در این یادداشت، این موضوع از پنج منظر بررسی می‌شود: موانع تحریمی در تأمین تجهیزات، اثر بر توسعه و کیفیت شبکه، نقش واسطه‌ها در افزایش قیمت، پیامدهای اقتصادی و راهبردی برای اپراتورها، و راهکارهای کاهش آثار تحریم‌ها.

نکته روش‌شناختی مهم این است که در این یادداشت، تحریم‌ها به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر بررسی می‌شوند، نه تنها عامل. نرخ ارز، محدودیت سرمایه در گردش، مقررات داخلی، تأخیر در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری و وضعیت قراردادهای پشتیبانی نیز در شکل‌گیری مشکلات زنجیره تأمین نقش دارند.

تحریم‌ها سبب شده تا مجموعه‌ای از محدودیت‌های مالی و بانکی، محدودیت‌های صادرات فناوری بر حوزه ارتباطی و اپراتور‌های کشور تحمیل شود.

۱) مهم‌ترین موانع تحریمی در تأمین تجهیزات اپراتورهای تلفن همراه

تجهیزات مورد نیاز اپراتورها را می‌توان در چند گروه اصلی دسته‌بندی کرد:

- تجهیزات شبکه دسترسی رادیویی (RAN):

شامل آنتن‌ها، رادیوهای فرکانسی، تجهیزات BTS ، واحدهای پردازش باند پایه و تجهیزات نسل چهارم و پنجم.

- تجهیزات شبکه هسته (Core Network):

شامل سرورها، تجهیزات پردازش، مسیریاب‌ها، سوئیچ‌ها و سامانه‌های مدیریت مشترکان و ترافیک.

- تجهیزات انتقال و زیرساخت:

شامل تجهیزات فیبر نوری، انتقال نوری، مایکروویو، لینک‌های ارتباطی و تجهیزات هم‌زمان‌سازی شبکه.

- تجهیزات پشتیبانی و نگهداری:

شامل تجهیزات تست و اندازه‌گیری، ابزارهای عیب‌یابی، قطعات یدکی، نرم‌افزارهای مدیریت شبکه و سامانه‌های بهینه‌سازی.

تحریم‌ها بر هر یک از این گروه‌ها اثر متفاوتی دارند. یکی از موانع اصلی، محدودیت دسترسی مستقیم به تولیدکنندگان اصلی است. بسیاری از تجهیزات پیشرفته مخابراتی توسط تعداد محدودی از شرکت‌های بین‌المللی تولید می‌شوند. محدودیت‌های صادراتی و نگرانی شرکت‌ها از مواجهه با تحریم‌های ثانویه باعث شده است برخی تأمین‌کنندگان از همکاری مستقیم با اپراتورهای ایرانی خودداری کنند یا همکاری خود را محدود به بازارهای واسط کنند.

این وضعیت چند پیامد موثر دارد:

- کاهش تعداد تأمین‌کنندگان قابل دسترس؛

- دشواری یا محدود شدن برگزاری مناقصه رقابتی بین‌المللی؛

- کاهش قدرت چانه‌زنی اپراتورها در مذاکرات خرید؛

- دشواری دسترسی به فناوری‌های جدید و تجهیزات نسل جدید؛

- افزایش وابستگی به تأمین‌کنندگان محدود و بازارهای واسطه‌ای.

در چنین شرایطی، اپراتور ممکن است به‌جای انتخاب بهترین محصول از نظر کیفیت، قیمت و قابلیت فنی، ناچار به انتخاب محصولی شود که فقط امکان تأمین آن وجود دارد. این نکته در خریدهای بزرگ و پروژه‌های چندمرحله‌ای، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

۲) تأثیر تحریم‌ها بر توسعه و کیفیت شبکه ارتباطی

یکی از مهم‌ترین موانع تحریمی، مشکلات نقل‌وانتقال پول و پرداخت‌های بین‌المللی است. حتی در مواردی که خرید یک تجهیز از نظر مقررات صادراتی مجاز باشد، و یا راه کاری برای دور زدن پیدا شود، امکان پرداخت مستقیم به فروشنده ممکن است وجود نداشته باشد. این مشکل در خریدهای بزرگ و پروژه‌های چندمرحله‌ای اثر بیشتری دارد.

پیامدهای اصلی این نوع محدودیت عبارت‌اند از:

- افزایش هزینه انتقال وجه؛

- طولانی‌تر شدن فرآیند تسویه مالی؛

- نیاز بیشتر به استفاده از شرکت‌های تجاری واسطه؛

- افزایش ریسک عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت؛

- افزایش هزینه تبدیل ارز و تسویه با ارزهای جایگزین؛

- دشوارتر شدن استفاده از اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بانکی.

در چنین شرایطی، تأخیر در تأمین تجهیزات و در نتیجه تأخیر در توسعه شبکه محتمل است. از سوی دیگر سبب افزایش مضاعف هزینه‌های تهیه، خرید و حمل می‌شود.

محدودیت در تأمین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش

یکی از آثار مهم و گاه کمتر دیده‌شده تحریم‌ها، دشواری تأمین قطعات یدکی و خدمات پشتیبانی است. تجهیزات مخابراتی به‌صورت مداوم نیازمند به‌روزرسانی نرم‌افزاری، تعمیر، تعویض قطعات و پشتیبانی تخصصی هستند. در شرایط تحریمی، اپراتور با مشکلاتی از جمله موارد زیر مواجه شود:

- دشواری خرید مستقیم برخی قطعات جایگزین؛

- دشواری تمدید قراردادهای پشتیبانی؛

- محدودیت دسترسی به نسخه‌های جدید نرم‌افزاری؛

- کاهش دسترسی به کارشناسان فنی سازنده؛

- دشواری دریافت خدمات گارانتی و تعمیرات تخصصی.

در نتیجه، نگهداری شبکه پرهزینه‌تر می‌شود و نرخ نوسازی تجهیزات کاهش می‌یابد. در برخی موارد، تجهیزات فرسوده‌تر مدت بیشتری در مدار می‌مانند و این مسئله بر کیفیت خدمات و مصرف انرژی اثر می‌گذارد.

محدودیت انتقال فناوری و دانش فنی

توسعه شبکه تلفن همراه صرفاً به خرید سخت‌افزار وابسته نیست. بخش مهمی از توانمندی اپراتورها به دانش فنی، نرم‌افزارهای تخصصی، طراحی شبکه، مدیریت ظرفیت، بهینه‌سازی و پشتیبانی فنی وابسته است. تحریم‌ها می‌توانند دسترسی به این قابلیت‌ها را محدود کنند و در نتیجه:

- انتقال دانش فنی با کندی مواجه شود؛

- امکان استفاده از فناوری‌های جدید کاهش یابد؛

- وابستگی به تعداد محدودی از تأمین‌کنندگان افزایش پیدا کند؛

- توان داخلی برای توسعه و بهینه‌سازی شبکه با محدودیت مواجه شود.

تأخیر در به‌روزرسانی نرم‌افزاری، توقف پروژه‌های بهینه‌سازی، کاهش دوره‌های آموزشی یا عقب‌افتادن در راه‌اندازی نسل جدید شبکه. سبب «عقب‌ماندگی فناوری» در شرکت‌های تلفن همراه شده، ارایه خدمات به شهروندان را با مشکل مواجه می‌سازد.

۳) نقش واسطه‌ها در افزایش قیمت تجهیزات

شکل‌گیری زنجیره‌های غیرمستقیم تأمین و افزایش وابستگی به واسطه‌ها، یکی از پیامدهای محدودیت‌های تحریمی است. این وضعیت می‌تواند زمینه افزایش قیمت تجهیزات، کاهش شفافیت معاملات و دشوارتر شدن نظارت بر فرآیند خرید را فراهم کند. با این حال، افزایش قیمت تجهیزات را نمی‌توان صرفاً به تحریم یا واسطه‌ها نسبت داد؛ نرخ ارز، تورم، هزینه حمل، بیمه، تأخیرهای لجستیکی و محدودیت منابع مالی که همگی ناشی از تحریم‌ها هست نیز در این زمینه مؤثرند.

۴) پیامدهای اقتصادی و راهبردی برای اپراتورها

تحریم‌های بین‌المللی از طریق محدود کردن دسترسی اپراتورهای تلفن همراه به تجهیزات، قطعات یدکی، خدمات فنی و فناوری‌های جدید، یکی از موانع مهم توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در ایران محسوب می‌شوند. این وضعیت به افزایش هزینه تأمین تجهیزات، کاهش سرعت توسعه شبکه و افزایش هزینه‌های اقتصاد دیجیتال منجر شده ا ست.

نکته راهبردی این است که هزینه تحریم برای صنعت مخابرات تنها معادل افزایش قیمت خرید تجهیزات نیست؛ بلکه شامل هزینه فرصت ناشی از تأخیر در توسعه شبکه، کاهش بهره‌وری سرمایه، افزایش هزینه نگهداری و عقب‌ماندگی فناوری نیز می‌شود. برای سنجش این هزینه‌های تحمیلی بر اپراتورها باید شاخص‌هایی مانند زمان تأمین تجهیزات، نرخ نوسازی شبکه، سهم تجهیزات نسل قدیم، هزینه نگهداری به ازای هر مشترک و تأخیر پروژه‌های توسعه مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد.

۵) تحریم؛ هزینه‌ای فراتر از خرید تجهیزات

همانگونه که بیان شد در شرایط تحریمی، امکان خرید مستقیم از بسیاری از تأمین‌کنندگان محدود می‌شود و اپراتورها ناچارند برای تأمین نیازهای خود به مسیرهای غیرمستقیم و واسطه‌ای روی بیاورند. نتیجه چنین وضعیتی روشن است: افزایش قیمت تمام‌شده تجهیزات، طولانی شدن زمان تأمین، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه و تحمیل هزینه‌های اضافی برای نقل‌وانتقال پول.

به بیان دیگر، اپراتور ایرانی برای دستیابی به تجهیزی مشابه آنچه در اختیار اپراتورهای منطقه و جهان قرار دارد، مجبور است هزینه بیشتری بپردازد؛ بدون آنکه الزاماً از همان سطح خدمات پس از فروش، پشتیبانی و ضمانت فنی برخوردار باشد.

از سوی دیگر محدودیت در دسترسی به این ظرفیت‌ها باعث می‌شود اپراتورها برای توسعه فناوری‌های جدید با زمان بیشتری مواجه شوند. حتی در مواردی که امکان خرید تجهیزات وجود دارد، محدودیت در دریافت به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری، خدمات پشتیبانی و انتقال دانش فنی می‌تواند بهره‌برداری مؤثر از تجهیزات را با مشکل روبه‌رو کند.

این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که رقابت جهانی در صنعت ارتباطات با سرعت بالایی در حال پیشرفت است و اپراتورهای بین‌المللی به‌طور مستمر در حال توسعه نسل پنجم و حرکت به سمت فناوری‌های پیشرفته‌تر هستند. بنابراین، تحریم‌ها علاوه بر افزایش هزینه‌ها، فاصله فناورانه میان شبکه ارتباطی ایران و استانداردهای روز جهان را نیز افزایش می‌دهند.

هزینه پنهان تحریم؛ نگهداری دشوارتر و شبکه گران‌تر

یکی از ابعاد کمتر دیده‌شده تحریم‌ها، هزینه‌های پنهانی است که به بخش نگهداری و پایداری شبکه تحمیل می‌شود.

شبکه تلفن همراه یک زیرساخت زنده و دائماً فعال است که برای حفظ کیفیت خدمات، به تعمیرات مستمر، تأمین قطعات، به‌روزرسانی نرم‌افزارها و پشتیبانی فنی نیاز دارد. در شرایط عادی، اپراتورها می‌توانند از ظرفیت مستقیم سازندگان برای تأمین قطعات و رفع مشکلات فنی استفاده کنند؛ اما تحریم‌ها این مسیر را دشوار و پرهزینه می‌کنند.

در چنین شرایطی، تأمین قطعات از بازارهای واسطه‌ای، افزایش زمان تعمیر تجهیزات، محدود شدن خدمات پس از فروش و استفاده طولانی‌تر از برخی تجهیزات قدیمی، هزینه عملیاتی اپراتورها را افزایش می‌دهد.

نکته مهم آن است که افزایش هزینه نگهداری الزاماً به معنای افزایش کیفیت شبکه نیست. گاهی اپراتور برای حفظ همان سطح فعلی خدمات باید منابع مالی بیشتری هزینه کند؛ منابعی که در صورت دسترسی عادی به زنجیره تأمین جهانی می‌توانست صرف توسعه پوشش، افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت شبکه شود.

۷) سرمایه‌گذاری در شبکه؛ قربانی محدودیت‌های مالی و فناورانه

توسعه شبکه تلفن همراه بدون سرمایه‌گذاری مستمر امکان‌پذیر نیست. افزایش مصرف اینترنت، رشد تعداد کاربران، گسترش خدمات دیجیتال و نیاز روزافزون کسب‌وکارها به ارتباطات پایدار، اپراتورها را ناگزیر به توسعه ظرفیت و نوسازی زیرساخت‌ها می‌کند.

اما تحریم‌ها از چند مسیر توان سرمایه‌گذاری اپراتورها را تحت فشار قرار می‌دهند. محدودیت در نقل‌وانتقال پول، دشواری جذب سرمایه خارجی، افزایش ریسک همکاری‌های بین‌المللی و رشد قیمت تجهیزات، هزینه اجرای پروژه‌های توسعه‌ای را افزایش می‌دهد.

در چنین شرایطی، اپراتورها با یک معادله دشوار مواجه می‌شوند: از یک سو باید برای پاسخ‌گویی به تقاضای روزافزون مشترکان، شبکه را توسعه دهند و از سوی دیگر، برای تأمین تجهیزات و حفظ زیرساخت‌های موجود باید هزینه‌های بیشتری بپردازند.

نتیجه این وضعیت می‌تواند کاهش قدرت سرمایه‌گذاری، طولانی شدن دوره اجرای پروژه‌ها و انتقال منابع مالی از طرح‌های توسعه‌ای به هزینه‌های جاری و نگهداری باشد.

در شرایطی که جهان با سرعت به سمت توسعه شبکه‌های پیشرفته، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و اقتصاد مبتنی بر داده حرکت می‌کند، افزایش هزینه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی می‌تواند فرصت‌های اقتصادی و فناورانه کشور را محدود کند.

امروز، ارتباطات، زیرساخت توسعه کشور است و نمی‌توان انتظار داشت اپراتورها با هزینه‌های فزاینده، محدودیت در تأمین تجهیزات و دشواری دسترسی به فناوری‌های جهانی، هم‌زمان با سرعت تحولات جهانی حرکت کنند. اگر قرار است اقتصاد دیجیتال به یکی از موتورهای رشد کشور تبدیل شود، کاهش هزینه‌های تحمیلی بر صنعت ارتباطات و فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری و تعاملات فناورانه، دیگر یک انتخاب صرفاً صنعتی نیست؛ بلکه ضرورتی برای توسعه اقتصادی کشور است.