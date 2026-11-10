پایان انتصاب پرحاشیه مدیرعامل آتیه صبا؛ صلاحیت «احمد بذلی» تأیید نشد

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، پس از مکاتبات دیوان محاسبات و سازمان اداری و استخدامی کشور درباره انتصاب احمد بذلی در هلدینگ آتیه صبا، سازمان بورس نیز اعلام کرد صلاحیت حرفه‌ای او برای مدیرعاملی این شرکت احراز نشده است و خواستار معرفی فرد واجد شرایط شد.

انتصاب احمد بذلی به مدیرعاملی شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا که از ابتدا با ایرادهای نظارتی همراه بود، اکنون با درخواست سازمان بورس برای معرفی جایگزین روبه‌رو شده است.

بذلی سال گذشته با حمایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این سمت منصوب شد؛ اما قانونی بودن فرایند انتصاب او مورد ایراد دیوان محاسبات قرار گرفت. حسابرس این دیوان در دی‌ماه ۱۴۰۴، طی نامه‌ای به وزیر رفاه، اعلام کرد که فرایند انتصاب بذلی فاقد وجاهت قانونی است.

از ایراد به انتصاب بذلی تا بررسی پرداخت‌ها

پیگیری دیوان محاسبات به بررسی فرایند انتصاب محدود نماند. مدیر گروه سوم حسابرسی هیئت یازدهم امور عمومی و اجتماعی این دیوان، در نامه‌ای به تاریخ ۳۰ اردیبهشت‌ماه امسال، از مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خواست جزئیات کامل پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی به سه نفر را ارائه کند. احمد بذلی، مدیرعامل آتیه صبا، یکی از این افراد بود.

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در هفته‌های اخیر، موضوع واگذاری دو شرکت زیرمجموعه آتیه صبا نیز خبرساز شد. به گونه ای که بذلی خواستار واگذاری شرکت انبارهای عمومی گمرک ایران و شرکت گلف اجنسی، از شرکت‌های بزرگ این هلدینگ، به شرکت کشتیرانی شده و بر عزل مخالفان این تصمیم تأکید کرده بود. به گونه ای که تابناک پیش‌تر در گزارشی با عنوان «ورود نهادهای نظارتی به تاراج اموال بازنشستگان در آتیه صبا» به این موضوع پرداخته بود. بر اساس آن گزارش، دیوان محاسبات در نامه‌ای خطاب به ازوجی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، هاشمی، رئیس هیئت‌مدیره صندوق، و بذلی، مدیرعامل آتیه صبا، اخطار قانونی داده و بر ممنوعیت هرگونه واگذاری سهام، حقوق مالکانه و اختیارات مدیریتی شرکت‌های تحت مالکیت صندوق، بدون مجوز قانونی، تأکید کرده بود.

درخواست مستندات انتصاب از سوی سازمان اداری و استخدامی

سازمان اداری و استخدامی کشور نیز به موضوع انتصاب بذلی ورود کرد. این سازمان، ده روز پیش از نامه سازمان بورس، در مکاتبه‌ای با مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، خواستار ارائه مستندات به‌کارگیری و انتصاب او شد.

در این نامه، با استناد به دستور مندرج در نامه ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵ معاون اول رئیس‌جمهور، از صندوق خواسته شده بود ظرف پنج روز، گزارش کارشناسی درباره فرایند و نحوه به‌کارگیری و انتصاب بذلی را همراه با تمامی مدارک مرتبط و پرونده پرسنلی او ارسال کند.

احراز نشدن صلاحیت حرفه‌ای احمد بذلی و درخواست معرفی جایگزین

در تازه‌ترین مکاتبه، سازمان بورس اعلام کرده است که صلاحیت حرفه‌ای احمد بذلی برای مدیرعاملی شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا، به دلیل کسب نکردن حداقل امتیاز علمی مقرر در دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی، احراز نشده است.

بر همین اساس، سازمان بورس از شرکت آتیه صبا خواسته فرد واجد شرایط دیگری را به‌عنوان جایگزین بذلی معرفی کند تا صلاحیت حرفه‌ای او بررسی شود. به این ترتیب، پس از ایراد دیوان محاسبات به فرایند انتصاب و درخواست سازمان اداری و استخدامی برای دریافت مستندات، اکنون سازمان بورس نیز خواستار معرفی جایگزین بذلی شده است.

این پرونده بار دیگر ضرورت بررسی ضوابط انتصاب مدیران در شرکت‌های وابسته به وزارت رفاه و صندوق بازنشستگی کشوری را مطرح می‌کند. پرسش اصلی این است که صلاحیت قانونی و حرفه‌ای افراد پیش از انتصاب چگونه بررسی می‌شود و چرا ایرادهایی از این دست، باید پس از آغاز مسئولیت و با مکاتبات متعدد نهادهای نظارتی پیگیری شود؛ آن هم در مجموعه‌هایی که مسئولیت اداره دارایی‌های بازنشستگان را بر عهده دارند.