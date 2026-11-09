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مدیرعامل آتیه صبا رد صلاحیت شد

صلاحیت مدیرعامل آتیه صبا از سوی سازمان بورس رد شد.

کد خبر: 4200844تاریخ انتشار: 171 بازدید۰

بورس

به گزارش تابناک، سازمان بورس اوراق بهادار پس از برگزاری جلسه مصاحبه فنی و مالی با مدیرعامل این شرکت صلاحیت وی را تایید نکرد و از صندوق بازنشستگی خواست نسبت به معرفی جایگزین اقدام کند.

۹ ماه از مدیرعاملی بدون امضای قانونی احمد بذلی در شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا بزرگترین شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و صاحب سهام پتروشیمی‌های بزرگ کشور می‌گذرد.

هفته گذشته نیز رئیس مرکز ملی بازرسی و ارتقا سلامت اداری ریاست جمهوری بنا به دستور معاون اول رئیس جمهور در نامه ای به علاالدین ازوجی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خواستار ارسال مستندات انتصاب این فرد شده بود.

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