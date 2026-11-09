مدیرعامل آتیه صبا رد صلاحیت شد

به گزارش تابناک، سازمان بورس اوراق بهادار پس از برگزاری جلسه مصاحبه فنی و مالی با مدیرعامل این شرکت صلاحیت وی را تایید نکرد و از صندوق بازنشستگی خواست نسبت به معرفی جایگزین اقدام کند.

۹ ماه از مدیرعاملی بدون امضای قانونی احمد بذلی در شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا بزرگترین شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و صاحب سهام پتروشیمی‌های بزرگ کشور می‌گذرد.

هفته گذشته نیز رئیس مرکز ملی بازرسی و ارتقا سلامت اداری ریاست جمهوری بنا به دستور معاون اول رئیس جمهور در نامه ای به علاالدین ازوجی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خواستار ارسال مستندات انتصاب این فرد شده بود.