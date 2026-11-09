شاخص بورس بر مدار صعود؛ ورود ۴ همت پول به معاملات خرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بورس تهران در سومین روز هفته با رشد شاخص‌ها و غلبه نمادهای مثبت به کار خود پایان داد. شاخص کل بورس در معاملات امروز ۴۷ هزار و ۸۳۰ واحد افزایش یافت و به سطح ۸ میلیون و ۱۳۷ هزار واحد رسید؛ رشدی که بازدهی روزانه این نماگر را به ۰.۵۹ درصد رساند. هم‌زمان، ورود ۴ هزار میلیارد تومان پول به معاملات خرد نیز از دیگر اتفاقات بازار امروز بود.

در کنار افزایش شاخص کل، سایر نماگرهای بورس نیز صعودی بودند. شاخص قیمت وزنی ـ ارزشی با رشد بیش از ۷ هزار واحد، در سطح یک میلیون و ۳۴۳ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز بیش از ۲۲ هزار واحد افزایش یافت و به جایگاه ۲ میلیون و ۲۸۲ هزار واحد رسید. رشد هم‌زمان این شاخص‌ها نشان می‌دهد معاملات مثبت امروز تنها به نمادهای بزرگ و اثرگذار بر شاخص کل محدود نبوده است.

ارزش دلاری بورس چند میلیارد شد؟

در جریان دادوستدهای امروز، بیش از ۹۰۸ هزار معامله بورسی ثبت شد که ارزش آن‌ها از ۳۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان عبور کرد. در پایان معاملات نیز ارزش کل بورس تهران به بیش از ۲۸ هزار همت، معادل ۱۰۶ میلیارد دلار رسید.

۷۵ درصد بازار مثبت بود

نگاهی به وضعیت نمادها نیز از برتری سمت مثبت بازار حکایت دارد. امروز ۷۲۴ نماد، معادل ۷۵ درصد نمادها، بازدهی مثبت داشتند و در مقابل، ۲۳۷ نماد، معادل ۲۵ درصد، با بازدهی منفی مواجه شدند. از میان نمادهای مثبت، ۴۸۷ نماد رشدی بین ۲ تا ۳ درصد را ثبت کردند؛ آماری که گستردگی رشد قیمت‌ها در معاملات امروز را نشان می‌دهد.

در میان نمادهای اثرگذار، فملی، فارس، فولاد، وغدیر و شستا بیشترین تأثیر را بر شاخص کل بورس داشتند. شتبریز، فملی، تاصیکو و داروند نیز در فهرست نمادهای پرتراکنش قرار گرفتند.

ورود ۴ همت پول به بورس

در بخش جریان نقدینگی، ورود ۴ هزار میلیارد تومان پول به معاملات خرد در حالی رقم خورد که صندوق‌های درآمد ثابت با خروج ۲.۲ همت پول روبه‌رو شدند. گروه شیمیایی با جذب ۷۹۶ میلیارد تومان، بیشترین ورود پول را داشت. پس از آن، گروه‌های فلزات با ۳۸۳ میلیارد تومان، کانه فلزی با ۳۵۹ میلیارد تومان و دارویی با ۳۰۳ میلیارد تومان قرار گرفتند. اهرم، فارس، فولاد، وتجارت و کگل نیز در صدر نمادهای دارای بیشترین ورود پول حقیقی بودند.

۲۳۲ میلیارد تومان از طلا خارج شد!

در سوی مقابل، پس از صندوق‌های درآمد ثابت، صندوق‌های طلا با ۲۳۲ میلیارد تومان و گروه غذایی با ۵۳ میلیارد تومان، بیشترین خروج پول حقیقی را ثبت کردند. فزر، بیدار، پالایش و وغدیر نیز در میان نمادهای دارای بیشترین خروج پول حقیقی قرار داشتند.