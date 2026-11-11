بیش از یک دهه تحقیق، هزاران سند و عکس و گفت‌وگو با خانواده، دوستان و همرزمان؛ حاصل این مسیر پژوهشی، مجموعه سه‌جلدی «مرد ابدی» است که زندگی و مجاهدت‌های شهید حسن طهرانی‌مقدم را از زوایایی کمتر روایت‌شده بازخوانی می‌کند. این اثر نوشته معصومه سپهری، هم‌زمان با فرارسیدن سالروز شهادت پدر موشکی ایران، به چاپ ششم رسیده است.



به گزارش خبرنگار فرهنگی، ۲۱ آبان سالروز شهادت سردار سرلشکر حسن طهرانی‌مقدم، از چهره‌های اثرگذار در شکل‌گیری و توسعه توان موشکی ایران است؛ فرمانده‌ای که نامش بیش از هر چیز با خودکفایی دفاعی و تلاش برای دستیابی به فناوری‌های بومی گره خورده است. اکنون مجموعه سه‌جلدی «مرد ابدی» نوشته معصومه سپهری، فرصتی برای مرور زندگی این شهید از زاویه‌ای فراتر از کارنامه نظامی او فراهم کرده؛ اثری که پس از بیش از یک دهه پژوهش و گردآوری اسناد، به چاپ ششم رسیده است.

این مجموعه به همت انتشارات شهید کاظمی منتشر شده و علاوه بر استقبال مخاطبان، در رویدادهای معتبر ادبیات دفاع مقدس نیز مورد توجه قرار گرفته است. نویسنده در «مرد ابدی» تلاش کرده است تصویری جامع از شخصیتی ارائه دهد که زندگی‌اش تنها در فعالیت‌های نظامی و دستاوردهای دفاعی خلاصه نمی‌شود.

روایت مردی که پشت چهره فرمانده پنهان مانده بود

«مرد ابدی» در سه جلد، ابعاد مختلف زندگی شهید طهرانی‌مقدم را از دوران کودکی و نوجوانی تا سال‌های حضور در جبهه، فعالیت‌های دفاعی، زندگی خانوادگی و تلاش‌های علمی و اعتقادی او دنبال می‌کند.

یکی از ویژگی‌های این اثر، پرداختن به جنبه‌هایی از شخصیت شهید است که کمتر در روایت‌های عمومی دیده شده‌اند؛ از روحیه عاطفی و ارتباط صمیمانه با خانواده تا دشواری‌ها، ناکامی‌ها و موانعی که در مسیر مسئولیت‌هایش با آن‌ها روبه‌رو بوده است.

در این روایت، مخاطب تنها با یک فرمانده نظامی و چهره شناخته‌شده عرصه دفاعی مواجه نیست؛ بلکه با پدری خانواده‌دوست، همسری همراه، انسانی اخلاق‌مدار و فردی پرتلاش آشنا می‌شود که باورهای اعتقادی و روحیه مسئولیت‌پذیری بخش مهمی از زندگی او را شکل داده بود.

یک دهه تحقیق برای بازخوانی زندگی شهید

معصومه سپهری، نویسنده «مرد ابدی» که پیش از این با آثاری همچون «لشکر خوبان» و «نورالدین پسر ایران» در ادبیات دفاع مقدس شناخته شده است، برای نگارش این مجموعه بیش از ده سال زمان صرف کرده است.

فرایند تحقیق از ماه‌های پس از شهادت طهرانی‌مقدم آغاز شد و با بررسی اسناد و تصاویر، ثبت خاطرات و گفت‌وگو با اعضای خانواده، دوستان، همکاران و همرزمان او ادامه پیدا کرد. نتیجه این پژوهش طولانی، روایتی پیوسته از فراز و فرودهای زندگی شهید است که تلاش دارد به جای تکیه بر چند خاطره پراکنده، تصویری مستند و چندوجهی از او ارائه کند.

بخش تصویری کتاب نیز از ویژگی‌های قابل توجه آن است. بیش از ۸۰۰ تصویر از میان هزاران عکس گردآوری‌شده انتخاب شده و متناسب با موضوع هر فصل در اختیار مخاطب قرار گرفته است؛ تصاویری که به بازسازی فضای تاریخی و شناخت بهتر مقاطع مختلف زندگی شهید کمک می‌کنند.

از توپخانه سپاه تا پایه‌گذاری توان موشکی ایران

حسن طهرانی‌مقدم ششم آبان سال ۱۳۳۸ در تهران متولد شد. او پس از پایان تحصیلات متوسطه، در رشته صنایع به ادامه تحصیل پرداخت و مدرک کارشناسی مهندسی صنایع دریافت کرد.

با شکل‌گیری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عضویت این نهاد درآمد و در نخستین سال‌های جنگ تحمیلی، مسئولیت راه‌اندازی و فرماندهی واحد توپخانه سپاه را برعهده گرفت. تجربه سال‌های جنگ و مواجهه با حملات موشکی عراق، او را به این نتیجه رساند که کشور برای دفاع از خود باید به دانش و توان داخلی در حوزه موشکی دست پیدا کند.

در همین مسیر، سازماندهی فرماندهی موشکی زمین به زمین سپاه در سال ۱۳۶۲ به او سپرده شد. طهرانی‌مقدم و همکارانش در ادامه، با تکیه بر ظرفیت‌های علمی و صنعتی کشور، مسیر تولید تجهیزات و سامانه‌های موشکی بومی را دنبال کردند.

تولید راکت نازعات در سال ۱۳۶۶ با بردی حدود ۸۰ تا ۱۵۰ کیلومتر، از نقاط مهم این مسیر بود. پس از پایان جنگ نیز فعالیت‌ها برای توسعه نسل‌های پیشرفته‌تر موشکی ادامه یافت و ساخت موشک شهاب ۳ در سال ۱۳۷۷ از دیگر دستاوردهای این تلاش‌ها به شمار می‌رود.

او همچنین در سال‌های پایانی جنگ، همراه گروهی از نیروهای ایرانی در لبنان حضور یافت و در شکل‌گیری و تجهیز یگان موشکی حزب‌الله نقش داشت؛ موضوعی که در کنار فعالیت‌های داخلی او، بخشی از کارنامه نظامی این فرمانده شهید را تشکیل می‌دهد.

فرمانده‌ای با دغدغه‌های فراتر از میدان نظامی

زندگی شهید طهرانی‌مقدم تنها به فعالیت‌های فنی و نظامی محدود نبود. او در کنار مسئولیت‌های سنگین، به امور خیریه و حمایت از اقشار نیازمند نیز توجه داشت. کمک به دارالقرآن، حمایت از حوزه‌های علمیه، مشارکت در ساخت مسجد و مدرسه، کمک به مؤسسات خیریه و تکفل ۴۰ کودک یتیم از جمله فعالیت‌هایی است که برای او ذکر شده است.

طهرانی‌مقدم در بهمن سال ۱۳۶۲ با الهام حیدری ازدواج کرد و خطبه عقد این زوج را امام خمینی(ره) در جماران جاری کردند.

حضور مستمر در جبهه و مسئولیت‌های نظامی باعث می‌شد فرصت محدودی برای زندگی مشترک داشته باشد؛ موضوعی که در کنار دیگر روایت‌های خانوادگی، بخشی از ابعاد کمتر شناخته‌شده زندگی او را تشکیل می‌دهد.

رهبر انقلاب نیز در نهم خرداد سال ۱۳۸۹، پس از بازدید از نمایشگاه سازمان جهاد خودکفایی، در تقدیر از تلاش‌های طهرانی‌مقدم و همکارانش بر اهمیت عزم، دانش و استمرار تلاش برای دستیابی به اهداف بزرگ تأکید کردند.

انفجار ملارد؛ پایان زندگی یک فرمانده، آغاز روایت یک میراث

سردار طهرانی‌مقدم تا آخرین روزهای عمر خود مسئولیت سازمان جهاد خودکفایی سپاه را برعهده داشت و در مسیر توسعه توان علمی و دفاعی کشور فعالیت می‌کرد.

۲۱ آبان سال ۱۳۹۰، او برای انجام یک آزمایش موشکی به پادگان امیرالمؤمنین(ع) در شهرستان ملارد رفت. در جریان حادثه انفجار در این مجموعه، طهرانی‌مقدم به همراه شماری از نیروهای جهاد خودکفایی سپاه به شهادت رسید.

با گذشت سال‌ها از آن حادثه، زندگی و فعالیت‌های او همچنان موضوع آثار مکتوب و تصویری متعددی است. مجموعه «مرد ابدی» نیز با تمرکز بر زندگی شخصی، اجتماعی و حرفه‌ای این شهید، تلاش کرده است تصویری فراتر از یک چهره نظامی ارائه دهد؛ تصویری از انسانی که مسیر رسیدن به دستاوردهای بزرگ را با پشتکار، تجربه، باور و عبور از دشواری‌ها طی کرد.

«مرد ابدی» در میان آثار برگزیده ادبیات دفاع مقدس

مجموعه سه‌جلدی «مرد ابدی» در بیست‌وسومین دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس، در بخش مستندنگاری به‌عنوان اثر برگزیده انتخاب شد و در بخش ویراستاری نیز مورد تقدیر قرار گرفت. این مجموعه همچنین در دومین دوره جایزه ملی روایت پیشرفت، عنوان اثر برگزیده را به دست آورد.

در کنار این اثر، کتاب «خط مقدم» نوشته فائضه غفارحدادی و محمدحسین پیکانی نیز با روایتی داستانی و مستند از شکل‌گیری یگان موشکی ایران و با محوریت زندگی شهید طهرانی‌مقدم منتشر شده و در هفدهمین دوره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس مورد تقدیر قرار گرفته است.

«مردی با آرزوهای دوربرد» ، «مردی با آرزوهای بزرگ» ، «سردار عالی‌قدر» ، «صفر تا صد» ، «تیر اخطار» ، «خیال خام» ، «اهل حدید» و «یادگاران؛ فرمانده» از دیگر آثاری هستند که به زندگی و شخصیت این شهید پرداخته‌اند. همچنین مستندها و پویانمایی‌هایی با موضوع زندگی و فعالیت‌های پدر موشکی ایران برای مخاطبان بزرگسال و کودک و نوجوان تولید شده است.