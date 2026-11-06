از رباعی‌های میلاد عرفان‌پور و دیوان فرزند مولانا تا فلسفه هگل، تأثیر فناوری بر خانواده و روایت زندگی شهدا. ۱۰ عنوانی که در ماه‌های اخیر سال ۱۴۰۵ منتشر شده‌اند یا از آن‌ها رونمایی شده و هرکدام می‌توانند دریچه‌ای تازه به دنیای کتاب‌خوانی باز کنند.





به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک؛ دنیای کتاب فقط به رمان‌های پرفروش و نام‌های آشنای ادبیات محدود نمی‌شود؛ گاهی یک مجموعه شعر کوتاه، گاهی بازخوانی اندیشه‌های یک فیلسوف بزرگ و گاهی روایت زندگی انسان‌هایی که کمتر درباره آن‌ها شنیده‌ایم، می‌تواند ما را به کشف دنیایی تازه دعوت کند.

در میان کتاب‌هایی که در ماه‌های اخیر سال ۱۴۰۵ منتشر شده‌اند یا از آن‌ها رونمایی شده، آثاری با موضوعات متنوع از شعر و ادبیات کلاسیک و داستان معاصر گرفته تا فلسفه، روان‌شناسی، مطالعات خانواده، مباحث دینی و زندگی‌نامه شهدا به چشم می‌خورد؛ مجموعه‌ای از انتخاب‌ها برای مخاطبانی با سلیقه‌ها و دغدغه‌های متفاوت که نشان می‌دهد هنوز هم در قفسه‌های کتاب‌فروشی می‌توان سراغ موضوعاتی فراتر از انتخاب‌های همیشگی رفت.

از رباعی‌های میلاد عرفان‌پور و دیوان فرزند مولانا تا فلسفه هگل، تأثیر فناوری بر خانواده و روایت زندگی شهدا. ۱۰ عنوانی که در ماه‌های اخیر سال ۱۴۰۵ منتشر شده‌اند یا از آن‌ها رونمایی شده و هرکدام می‌توانند دریچه‌ای تازه به دنیای کتاب‌خوانی باز کنند.

۱. «دوستش داشته باش»؛ میلاد عرفان‌پور





گاهی چهار مصراع برای بیان یک احساس عمیق کافی است. «دوستش داشته باش» مجموعه‌ای از رباعی‌های میلاد عرفان‌پور است که با استفاده از ظرفیت‌های قالب کهن رباعی، به سراغ تجربه‌های انسانی، عاطفه و لحظه‌های تأمل‌برانگیز زندگی می‌رود. این کتاب با زبانی شاعرانه و موجز، مخاطب را به مکث در لحظه‌ها و دوباره دیدن جهان پیرامون دعوت می‌کند. این مجموعه در ۸۲ صفحه منتشر شده است.

۲. «دیوان سلطان ولد»؛ تصحیح مینا رامین ثابت

نام مولانا برای علاقه‌مندان ادبیات فارسی آشناست، اما شعرهای فرزند ارشد او کمتر در دسترس مخاطبان عمومی قرار گرفته است. «دیوان سلطان ولد» با تصحیح مینا رامین ثابت، بیش از ۱۳ هزار بیت از سروده‌های بهاءالدین سلطان ولد را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. این اثر با بهره‌گیری از نسخه‌های کهن و اشعار نویافته، به شیوه انتقادی تصحیح شده و علاوه بر ارزش ادبی، برای پژوهشگران ادبیات فارسی و تاریخ زبان‌های منطقه نیز اهمیت دارد.





۳. «بُعد ممنوع»؛ سمانه خاکبازان





ترکیب رباتیک، سفر در زمان و تاریخ ایران، ایده اصلی کمیک نوجوانانه «بُعد ممنوع» است. داستان با رقابت تیم‌های دانش‌آموزی ایران و آمریکا در مسابقات بین‌المللی رباتیک آغاز می‌شود و پس از اتفاقاتی غیرمنتظره، شخصیت‌های اصلی را به سفری در دل تاریخ می‌برد. این کتاب تلاش می‌کند مفاهیمی مانند هویت ملی، خودباوری علمی و آشنایی با تاریخ معاصر را در قالب یک داستان ماجراجویانه و تصویری به مخاطب نوجوان منتقل کند. اثر در ۱۵۵ صفحه منتشر شده است.





۴. «زمان و تاریخ در اندیشه هگل»؛ سالی سجویک، ترجمه حسین نیکبخت

برای علاقه‌مندان فلسفه، این کتاب فرصتی برای ورود به یکی از بحث‌های مهم اندیشه هگل است. سالی سجویک در این اثر نسبت میان عقل، آزادی و تاریخ را بررسی می‌کند و به این پرسش می‌پردازد که تجربه تاریخی چه نقشی در شکل‌گیری عقل انسان دارد. کتاب با ترجمه حسین نیکبخت در ۲۸۸ صفحه منتشر شده و می‌تواند برای دانشجویان فلسفه و علاقه‌مندان به فلسفه مدرن انتخابی جدی باشد.





۵. «افق صادق؛ آموزه مهدویت از بشارت تا ظهور»؛ محمود ملکی‌راد

این کتاب با رویکردی تحلیلی به موضوع مهدویت می‌پردازد و تلاش می‌کند ابعاد مختلف این آموزه را در معارف اسلامی بررسی کند. نویسنده در پی ارائه تصویری مستند و عقلانی از این باور است و موضوعاتی مانند تفاوت شرایط و نشانه‌های ظهور را مورد توجه قرار می‌دهد. «افق صادق» در ۴۷۲ صفحه منتشر شده و بیشتر برای مخاطبان علاقه‌مند به مطالعات دینی، کلامی و اعتقادی نوشته شده است.





۶. «خانواده در سبک زندگی فناورانه»؛ مجید کافی

فناوری دیگر فقط ابزاری برای انجام کارهای روزمره نیست؛ حضور آن به روابط خانوادگی، شیوه تربیت فرزندان و سبک زندگی نیز گسترش پیدا کرده است. مجید کافی در این کتاب، تأثیر شبکه‌های اجتماعی، هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین بر ساختار خانواده را بررسی می‌کند. موضوعاتی مانند حریم خصوصی، هویت دیجیتال و تغییر روابط عاطفی در عصر فناوری از محورهای این اثر هستند. کتاب در ۴۴۰ صفحه منتشر شده و نگاهی میان‌رشته‌ای به خانواده در دنیای دیجیتال دارد.

۷. «در کمین شهادت»؛ زندگی‌نامه شهید محمد کرمی

«در کمین شهادت» به زندگی‌نامه شهید محمد کرمی، از شهدای شهرستان سروآباد، اختصاص دارد. این کتاب تلاش می‌کند با ثبت روایت زندگی و خاطرات این شهید، بخشی از تاریخ محلی و تجربه‌های انسانی مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت را برای نسل‌های بعد حفظ کند. این اثر هم‌زمان با اجلاسیه شهدای سروآباد در مهرماه ۱۴۰۵ رونمایی شد.

۸. «حر کردستان»؛ زندگی‌نامه سردار شهید عثمان فرشته

دومین کتاب رونمایی‌شده در اجلاسیه شهدای سروآباد، «حر کردستان» است که به زندگی‌نامه سردار شهید عثمان فرشته می‌پردازد. این اثر در کنار ثبت خاطرات و روایت زندگی یکی از شهدای منطقه، بخشی از تلاش‌ها برای مستندسازی تاریخ شفاهی و مکتوب استان کردستان به شمار می‌رود. کتاب با همت مرکز حفظ آثار سپاه بیت‌المقدس کردستان و مشارکت سپاه سروآباد تهیه و منتشر شده است.

۹. «لِگ»؛ علی موذنی

علی موذنی در «لِگ» به سراغ پیچیدگی روابط خانوادگی و تأثیر آن بر زندگی شخصیت‌ها رفته است. این اثر سومین داستان از سه‌گانه او پس از «شنود» و «مادر و مامان» است. سه داستان این مجموعه در موقعیت‌های متفاوت، نقش زنان را در جایگاه مادر و همسر و تأثیر آن‌ها بر شکل‌گیری روابط خانوادگی دنبال می‌کنند. «لِگ» در مهرماه ۱۴۰۵ از سوی انتشارات نیستان هنر منتشر شد.





۱۰. «اینجا همان جاست»؛ راضیه تجار | روایت فتح





راضیه تجار در کتاب «اینجا همان جاست» به سراغ زندگی شهید سید روح‌الله عجمیان رفته است. این اثر یک زندگی‌نامه داستانی است که زندگی این شهید را از زاویه روایت پدرش بازگو می‌کند و تلاش دارد تصویری از شخصیت، باورها و مسیر زندگی او ارائه دهد. کتاب در آبان ۱۴۰۵ از سوی انتشارات روایت فتح منتشر شده و در شمار آثار زندگی‌نامه‌ای مرتبط با شهدای امنیت قرار می‌گیرد.

از شعر و اندیشه تا روایت‌های واقعی زندگی

نگاهی به این ۱۰ عنوان نشان می‌دهد دنیای کتاب به یک ژانر یا گروه خاص محدود نیست. علاقه‌مندان شعر کلاسیک و معاصر می‌توانند سراغ آثار سلطان ولد و میلاد عرفان‌پور بروند؛ مخاطبان فلسفه و علوم انسانی با کتاب‌هایی درباره اندیشه هگل و خانواده در عصر فناوری روبه‌رو هستند و علاقه‌مندان ادبیات دینی و زندگی‌نامه نیز انتخاب‌های متفاوتی پیش رو دارند. همین تنوع، فرصت خوبی برای کشف کتاب‌هایی است که شاید در نگاه اول در فهرست همیشگی خرید مخاطبان قرار نگیرند.