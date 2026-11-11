دعوت سخنگوی سپاه از مردم برای یک پویش ملی

به گزارش تابناک،پاسداران با حضور در منزلاظهار کرد: درباره شهید حسن طهرانی مقدم،، کتابی تحت عنوان «» در یک مجموعه سه‌جلدی نوشته شده که بسیار جالب است.

وی عنوان کرد: آن‌طور که بنده بررسی کردم و کتاب را دیدم، در این مجموعه به ابعاد بسیار زیاد و زیبایی از زندگی این شهید پرداخته شده و گوشه‌های پرافتخار زندگی ایشان، هم در عرصه مدیریت، هم در عرصه تخصص و هم در عرصه اخلاق، به زیبایی ترسیم شده است.

سخنگوی‌سپاه افزود: اینجاست که ما می‌توانیم به ابعاد شخصیتی پی ببریم که در پرتو انقلاب اسلامی و در مکتب حضرت امام خمینی (ره) و امام شهید خامنه‌ای تربیت پیدا کرده و به درجه‌ای رسیده است که هم به لحاظ اخلاقی و عرفانی به نقطه والایی دست یافته، به‌طوری‌که در بین همکاران خود به «عارف بی‌ادعا» معروف شده و هم به لحاظ تخصصی، عنوان «پدر موشکی ایران» را به خود اختصاص داده است.

سردار محبی در پایان گفت: بنده توصیه می‌کنم همه عزیزان این کتاب را بخوانند. از وقتی شنیدم که پویشی هم برای خواندن این کتاب راه‌اندازی شده، بسیار علاقه‌مند شدم و بنده هم با افتخار در این پویش حضور دارم و از همه عزیزان دعوت می‌کنم که در این پویش شرکت کنند و این الگوی راستین را بهتر بشناسند.