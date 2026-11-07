به گزارش تابناک؛ سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ در حاشیه نشست خبری که به مناسبت هفته هوافضای سپاه برگزار شد، در پاسخ به پرسشی درباره آنچه شب گذشته در تنگه هرمز رخ داد، اظهار کرد: ما شلیک‌هایی داشتیم و بیشتر انفجارها مربوط به شلیک‌های پدافندی بود و اتفاق دیگری در پی نداشت. در جریان این شلیک‌ها یک هواگرد آمریکایی نیز مورد اصابت قرار گرفته است.



وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره هشدار رهبر انقلاب به دشمن نسبت به تکرار خطای محاسباتی در خصوص حمله نظامی به ایران، عنوان کرد: ما ابزارهای بسیار زیادی برای زمین‌گیر کردن دشمن در اختیار داریم و داشته‌های دشمن، اعم از مادی و غیرمادی، به‌گونه‌ای است که باید از آن‌ها استفاده کنیم. نبرد ما یک نبرد نامتقارن است و می‌توانیم در نقطه‌ای به دشمن ضربه بزنیم که تصورش را نمی‌کند و از این طریق او را زمین‌گیر کنیم؛ مطمئن باشید که چنین توانمندی‌هایی را در اختیار داریم.



سخنگوی سپاه در پاسخ به پرسش ایسنا درباره اینکه با توجه به بیانات اخیر رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت پاسخ فوری و اثرگذار به هر سطح و نوعی از تهدید، بدون محدودیت جغرافیایی، آیا محدودیت برد موشک‌های ایران برداشته شده است، تصریح کرد: این محدودیت برای ما برداشته شده است اما باید در عمل از این قابلیت‌ها رونمایی کنیم و پیش از آن نباید صرفاً شعار بدهیم؛ چراکه وظیفه ما این است که توانمندی‌های خود را در میدان عمل نشان دهیم.



سردار محبی با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح در جنگ اخیر گفت: همان‌طور که در این جنگ نیز اتفاق افتاد، ما در عمل دشمن را زمین‌گیر کردیم. تصور دشمن این بود که می‌تواند طی دو تا سه روز ایران را وادار به تسلیم و تجزیه کند و نظام را تغییر دهد اما در عمل دید که چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. همین چند روز پیش نیز شنیدید که ترامپ اعلام کرد ایران کشور بسیار قدرتمندی است و تصور نمی‌کرده که ایران چنین قدرتی داشته باشد؛ این موضوع به راهبرد ما برای نشان دادن توانمندی‌ها در میدان عمل بازمی‌گردد.

منبع: ایسنا