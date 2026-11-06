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آتش سوزی دو فروند نفتکش در تنگه هرمز

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: دو فروند نفتکش متخلف یکی در محدوده شرق تنگه هرمز و دیگری در تنگه هرمز که قصد عبور از مسیر غیرمجاز را داشتند مورد بامین برخورد کرده و در آب‌های تنگه هرمز متوقف گردیدند.

کد خبر: 4200128تاریخ انتشار: 657 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ این دو نفتکش تمامی سامانه های ناوبری و شناسایی خود را خاموش نموده و تلاش داشتند با حمایت ارتش متجاوز و تروریست امریکا از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز خارج شوند که پس از برخورد با مین دچار آتش سوزی و متوقف گردیدند

تنگه هرمز به فضل الهی و همت دریا دلان نیروی دریایی سپاه مسدود است و تا احقاق شروط هفت گانه تغییری ایجاد نخواهد شد و تلاش‌های نیروهای متجاوز سنتکام برای مجبور نمودن نفتکشها برای عبور از محدوده غیر مجاز و آلوده به مین به جز شکست‌های پیاپی و مفتضحانه چیز دیگری درپی نخواهد داشت.

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برچسب ها

نفتکشتنگه هرمزنیروی دریایی سپاه پاسدارانآتش سوزى

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