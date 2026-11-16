به گزارش تابناک؛ ابوالفضل واحدی درخصوص زمان اعلام‌نتایج کنکور سراسری ۱۴۰۵ گفت: نتایج کنکور سراسری تا پنج شنبه اعلام می‌شود.

وی افزود: امسال یک میلیون و ۷۰ هزار نفر در آزمون سراسری شرکت کرده بودند به دلیل جنگ آزمون در ۳۰ و ۲۹ مرداد ماه با تاخیر برگزار شد.

معاون آموزشی وزارت علوم ادامه داد: بالاخره با تمام تلاش‌هایی که سازمان سنجش داشت، انشالله نتایج این هفته اعلام می‌شود و ما به دانشگاه‌ها اعلام کرده‌ایم که با توجه به اینکه قریب دو ماه از نیم سال تحصیلی گذشته است و دانشجویان نو ورود، سال تحصیلی را باید به گونه‌ای در واقع شروع بکنند که تعداد واحد کمتری به آنها اختصاص دهند و با توجه به اینکه دو ماه از این سال گذشته هر هفته که کلاس‌ها برگزار می‌شود، ساعت برگزاری کلاس‌ها را بیشتر کرده و از آموزش‌های مکمل استفاده کنند.

واحدی افزود: همچنین اگر نیاز باشد ماده ۱۷ آیین نامه یکپارچه آموزشی که درباره حداقل واحد هست آن را هم می‌توانند متناسب با ملاحظاتشان در نظر نگیرند یعنی واحد‌های کمتری را به دانشجویان بدهند و بر اساس تجربه‌ای هم که در تابستان امسال داشتیم این آمادگی را داریم ایجاد می‌کنیم که بتوانیم آزمون‌های توزیع شده را در پایان سال داشته باشیم که باعث می‌شود دانشجویان با انعطاف بیشتری در آزمون‌ها شرکت کنند.

منبع: مهر



