||11:35
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرهشدار امنیتی آمریکا به شهروندانش در بحرین
420بازدید

نتایج کنکور سراسری تا این تاریخ اعلام می‌شود

معاون آموزشی وزارت علوم از زمان اعلام نتایج کنکور ۱۴۰۵ خبر داد و درباره نحوه برگزاری کلاس برای قبولی‌های کنکور و ورودی‌های جدید دانشگاه توضیحاتی ارائه داد.

کد خبر: 4202200تاریخ انتشار: 420 بازدید

images

به گزارش تابناک؛ ابوالفضل واحدی درخصوص زمان اعلام‌نتایج کنکور سراسری ۱۴۰۵ گفت: نتایج کنکور سراسری تا پنج شنبه اعلام می‌شود.

وی افزود: امسال یک میلیون و ۷۰ هزار نفر در آزمون سراسری شرکت کرده بودند به دلیل جنگ آزمون در ۳۰ و ۲۹ مرداد ماه با تاخیر برگزار شد.

معاون آموزشی وزارت علوم ادامه داد: بالاخره با تمام تلاش‌هایی که سازمان سنجش داشت، انشالله نتایج این هفته اعلام می‌شود و ما به دانشگاه‌ها اعلام کرده‌ایم که با توجه به اینکه قریب دو ماه از نیم سال تحصیلی گذشته است و دانشجویان نو ورود، سال تحصیلی را باید به گونه‌ای در واقع شروع بکنند که تعداد واحد کمتری به آنها اختصاص دهند و با توجه به اینکه دو ماه از این سال گذشته هر هفته که کلاس‌ها برگزار می‌شود، ساعت برگزاری کلاس‌ها را بیشتر کرده و از آموزش‌های مکمل استفاده کنند.

واحدی افزود: همچنین اگر نیاز باشد ماده ۱۷ آیین نامه یکپارچه آموزشی که درباره حداقل واحد هست آن را هم می‌توانند متناسب با ملاحظاتشان در نظر نگیرند یعنی واحد‌های کمتری را به دانشجویان بدهند و بر اساس تجربه‌ای هم که در تابستان امسال داشتیم این آمادگی را داریم ایجاد می‌کنیم که بتوانیم آزمون‌های توزیع شده را در پایان سال داشته باشیم که باعث می‌شود دانشجویان با انعطاف بیشتری در آزمون‌ها شرکت کنند.

منبع: مهر


Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

کنکور سراسریدانشگاه هانتایج کنکور

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.