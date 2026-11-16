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خبر جدید برای سرپرستان خانوار با این کدملی‌

اعتبار کالابرگ الکترونیکی سرپرستان خانواری که رقم انتهایی کد ملی آن‌ها ۳، ۴، ۵ و ۶ است، شارژ شد.

کد خبر: 4202163تاریخ انتشار: 504 بازدید

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به گزارش تابناک؛ اعتبار کالابرگ الکترونیکی سرپرستان خانوار دارای رقم پایانی کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ شد.

بر این اساس، سرپرستان خانواری که آخرین رقم کد ملی آن‌ها یکی از اعداد ۳، ۴، ۵ یا ۶ است، مشمول این مرحله از شارژ اعتبار کالابرگ هستند.

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کالابرگکد ملیکالابرگ الکترونیکیشارژ کالابرگ

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