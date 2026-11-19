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عکس: بازیکنان ایرانی که مرد سال فوتبال آسیا شدند
تصویری از بازیکنان ایرانی که مرد سال فوتبال آسیا شدند.
به گزارش تابناک، تصویری از بازیکنان ایرانی که مرد سال فوتبال آسیا شدند را مشاهده میکنید.
علیرضا بیرانوند پنجمین ایرانی برنده این جایزه است.
در این تصویر تمام برندگان جایزه بهترین بازیکن سال آسیا ارائه شده است.
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