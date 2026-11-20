کتاب «بشارت فتح» ، تازه‌ترین اثر انتشارات انقلاب اسلامی با موضوع بازخوانی و تبیین معارف سوره مبارکه «فتح» بر اساس بیانات و اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی، در حاشیه نماز جمعه تهران رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار تابناک، کتاب «بشارت فتح» در آیینی همزمان با برگزاری نماز جمعه تهران و در مصلای امام خمینی(ره) رونمایی شد. این اثر که به همت انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شده، با محوریت سوره مبارکه «فتح» و با بهره‌گیری از بیانات و دیدگاه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی، تلاش دارد تصویری موضوعی و منسجم از مفاهیم و پیام‌های این سوره و نسبت آن با شرایط امروز جامعه اسلامی ارائه کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج علی‌اکبری، امام جمعه تهران، در سخنان پیش از نماز جمعه با اشاره به انتشار این کتاب، به تبیین برخی از محورهای محتوایی آن پرداخت و گفت «بشارت فتح» در حجمی مناسب و حدود ۲۸۰ صفحه و به صورت موضوعی تدوین شده است.

وی با اشاره به توصیه‌های رهبر شهید درباره انس با منابع دینی، از جمله خواندن سوره مبارکه «فتح» ، دعای چهاردهم صحیفه سجادیه و دعای توسل، اظهار کرد که این اثر تلاش دارد راهکارهای تازه‌ای برای تدبر در معارف سوره فتح در اختیار ملت ایران، نسل جوان و جویندگان حقیقت قرار دهد.

پنج محور اصلی «بشارت فتح»

بر اساس توضیحات ارائه‌شده در مراسم رونمایی، محتوای کتاب در شش فصل تنظیم شده و مباحث آن پیرامون چند محور اساسی شکل گرفته است.

نخستین محور، حضور آگاهانه و انجام وظیفه است. در این بخش بر ضرورت حضور مستمر مؤمنان در صحنه، پایبندی به وظایف دینی و انقلابی، توجه به هدایت الهی و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید شده است.

دومین محور به سنت‌های الهی و نصرت مؤمنان اختصاص دارد. در این بخش، موضوعاتی همچون نزول آرامش و سکینه بر دل‌های مؤمنان، همراهی ظرفیت‌ها و قوای عالم هستی با جریان حق و ضرورت شکل‌گیری ساختاری متحد و منسجم در برابر جبهه باطل مورد توجه قرار گرفته است.

وعده پیروزی و فتح قریب سومین محور محتوایی کتاب است. در این نگاه، گشایش‌های نزدیک و پیروزی‌های بزرگ، نتیجه استقامت و پایداری امت اسلامی معرفی شده و این پیروزی‌ها به عنوان عاملی برای شادی و امید مؤمنان مورد تأکید قرار می‌گیرد.

چهارمین محور، سرنوشت مخالفان، فرصت‌سوزان و بازماندگان از صحنه است. کتاب با بازخوانی این بخش از معارف سوره فتح، بر پیامدهای کنار کشیدن از میدان مسئولیت و انجام ندادن وظیفه تأکید کرده و از سرنوشت این جریان به عنوان مایه عبرت یاد می‌کند.

پنجمین محور نیز به تصویرسازی از چهره امت اسلامی اختصاص دارد. در این بخش، آیه شریفه «محمد رسول‌الله…» مبنای تبیین ویژگی‌های امت اسلامی قرار گرفته است؛ امتی که در برابر دشمنان و جریان استکبار از عزت و اقتدار برخوردار است و در درون خود بر رحمت، رأفت و مهربانی میان مؤمنان تأکید دارد.

«بشارت فتح» ؛ روایتی موضوعی از منطق پیروزی

یکی از ویژگی‌های این اثر، نگاه موضوعی به سوره مبارکه فتح است؛ به این معنا که مفاهیم و مضامین این سوره در قالب محورهای مشخص گردآوری و در پیوند با بیانات و توصیه‌های رهبر شهید بازخوانی شده است.

در این رویکرد، سوره فتح تنها به عنوان متنی برای تلاوت و قرائت مورد توجه قرار نگرفته، بلکه مفاهیم آن در ارتباط با مفاهیمی مانند حضور در میدان، صبر و استقامت، نصرت الهی، امید به آینده و پیروزی جریان حق بررسی شده است.

همچنین در مراسم رونمایی بر این نکته تأکید شد که قرآن کریم کتاب هدایت و راهنمای حرکت مؤمنان است و سوره مبارکه فتح نیز در این چارچوب، نویدبخش پیروزی و گشایش برای مجاهدان راه حق و جریان اسلام دانسته می‌شود.

رونمایی در میان دو نماز

آیین رونمایی از کتاب «بشارت فتح» در ادامه برنامه‌های نماز جمعه تهران و در میان دو نماز برگزار شد. این مراسم با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج علی‌اکبری، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، و مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار امام مجاهد شهید، برگزار شد.

در این مراسم ضمن معرفی کتاب و تشریح محورهای آن، فرازهایی از بیانات رهبر شهید درباره سوره مبارکه فتح و توصیه‌های ایشان پس از حماسه طوفان الاقصی بازخوانی شد.

همچنین از پدیدآورندگان این اثر و مجموعه انتشارات انقلاب اسلامی برای تدوین و انتشار کتاب تقدیر و تشکر به عمل آمد.

در پایان این آیین، کتاب «بشارت فتح» به عنوان تازه‌ترین اثر انتشارات انقلاب اسلامی معرفی و رونمایی شد و پس از پایان مراسم، نماز عصر اقامه شد.

این کتاب در مجموع تلاش دارد با بازخوانی موضوعی سوره مبارکه فتح و بهره‌گیری از بیانات رهبر شهید، پیوندی میان معارف قرآنی و مسائل راهبردی امت اسلامی برقرار کند و مفاهیمی همچون استقامت، حضور در میدان، امید به نصرت الهی و وعده پیروزی را در قالبی منسجم و قابل استفاده برای مخاطبان، به‌ویژه نسل جوان، ارائه دهد.



