حملات سایبری به بنادر، نفتکش‌ها و شرکت‌های کشتیرانی آمریکا افزایش یافته و مدیران یک بندر نفتی از هزاران تلاش نفوذ روزانه خبر می‌دهند.

به گزارش تابناک، فایننشال تایمز عصر یکشنبه نوشت: «این حملات در ماه‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته‌اند و موجی از نفوذهای سایبری، بنادر، نفتکش‌ها و شرکت‌های بزرگ کشتیرانی را هدف قرار داده است. این تهدیدهای روزافزون و پیچیده‌تر از سوی مجرمان سایبری انجام می‌شوند و آسیب‌پذیری شبکه‌های فرسوده‌ای را آشکار می‌کنند که زیرساخت تجارت بین‌المللی را تشکیل می‌دهند.»

افزایش تلاش هکرها برای نفوذ به بندر نفتی آمریکا

در بندر کورپس کریستی واقع در ایالت تگزاس، بزرگ‌ترین درگاه صادرات نفت خام آمریکا که روزانه حدود ۲.۳ میلیون بشکه نفت از آن صادر می‌شود، مدیران ادعا کردند که هکرها روزانه صدها و حتی هزاران بار سامانه‌های آن‌ها را بررسی می‌کنند. این هکرها تلاش دارند به شبکه‌ها نفوذ کنند و کارکنان را فریب دهند تا دسترسی به سامانه‌ها را در اختیارشان قرار دهند.

این حملات می‌توانند از تلاش‌های خودکار برای حدس زدن گذرواژه‌ها و از کار انداختن شبکه‌های رایانه‌ای گرفته تا نفوذهای پیچیده‌تری را شامل شوند که با هدف سرقت یا پاک کردن اطلاعات انجام می‌شوند.

اختلالات فنی و آسیب‌پذیری زیرساخت‌های دیجیتال آمریکا

فایننشال تایمز افزود: «موجی از اختلالات فنی در هفته‌های اخیر، آسیب‌پذیری دیگر زیرساخت‌های دیجیتال حیاتی آمریکا را نیز آشکار کرده است. یک هفته پیش، توقف سراسری فعالیت سامانه کنترل ترافیک هوایی، صدها هزار مسافر را سرگردان کرد. روز دوشنبه نیز یک نقص نرم‌افزاری در بانک چِیس سامانه‌های بانکی آن را مختل کرد. این اتفاق تنها چند روز پس از آن رخ داد که سرویس اوت‌لوک مایکروسافت تقریبا به مدت ۲۴ ساعت از کار افتاده بود.»

هشدار درباره نقش هوش مصنوعی در تشدید حملات سایبری

این روزنامه انگلیسی تاکید کرد: «هیچ‌یک از این حوادث به حمله سایبری نسبت داده نشده‌اند، اما آشفتگی ناشی از آن‌ها نشان می‌دهد که با پیشرفت سریع هوش مصنوعی، خطرات تا چه اندازه جدی هستند چرا که هوش مصنوعی می‌تواند به هکرها امکان دهد آسیب‌پذیری‌ها را سریع‌تر از آنچه شرکت‌ها قادر به مقابله با آن‌ها هستند، شناسایی و مورد سوءاستفاده قرار دهند.»

هفته گذشته، اف‌بی‌آی هشدار داد که هکرها از ابزاری مبتنی بر هوش مصنوعی به نام «آرتکس» برای خودکارسازی حملات سایبری استفاده می‌کنند.

ادعای مدیر بندر درباره نقش دولت‌ها در حملات

کنت بریتون، مدیرعامل بندر کورپس کریستی گفت: «تلاش‌ها برای حمله به این بندر به‌شدت افزایش یافته و اکنون به صدها و اگر نگوییم هزاران مورد در روز رسیده است.»

او مدعی شد: «این حملات از سوی دولت‌ها و سازمان‌هایی انجام می‌شوند که به‌عنوان بازیگران مخرب شناخته‌شده، مطرح هستند و به دنبال هدف قرار دادن مراکز مهم و شناخته‌شده‌اند.»

بریتون از معرفی مهاجمان مشخص خودداری کرد.

منبع: ایسنا