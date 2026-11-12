جنسن هوانگ قربانی جنجال جاسوسی چین شد؟

کناره‌گیری جنسن هوانگ از انویدیا در پی جنجال ارتباط با زنی مظنون به جاسوسی برای چین، آینده غول هوش مصنوعی را مبهم کرده است.

رویترز نوشت: گزارش‌های جنجالی درباره ارتباط جنسن هوانگ با یک زن مظنون به جاسوسی برای چین، موجی از حاشیه‌ها را پیرامون مدیرعامل انویدیا ایجاد کرده و همزمان با کناره‌گیری او، بازار فناوری را شوکه کرده است.

جنسن هوانگ، مدیرعامل شرکت انویدیا (NVDA.O) ، از سمت خود کناره‌گیری می‌کند؛ اقدامی که صنعت هوش مصنوعی را بدون بزرگ‌ترین حامی و پیشگام خود باقی می‌گذارد و آینده شرکتی را که او به یکی از قدرت‌های اصلی حوزه هوش مصنوعی تبدیل کرده بود، در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد.

به گزارش تابناک، در ادامه این مطلب آمده: این شرکت روز پنجشنبه اعلام کرد که کولت کرس، مدیر مالی انویدیا، به‌طور موقت جایگزین او خواهد شد و انویدیا در جست‌وجوی جانشین دائمی است. همچنین این شرکت هاروی جونز، مدیرعامل پیشین شرکت سیناپسیس و عضو هیئت‌مدیره انویدیا، را به‌عنوان نخستین رئیس هیئت‌مدیره خود منصوب کرد.

هوانگ که از بنیان‌گذاران انویدیا و چهارمین سهام‌دار بزرگ این شرکت با سهمی حدود ۳.۶۱ درصد است، از عضویت در هیئت‌مدیره نیز کناره‌گیری خواهد کرد.

سهام انویدیا در معاملات پیش از بازگشایی بازار بیش از ۱۰ درصد سقوط کرد و بر عملکرد کلی بازار نیز فشار وارد آورد.

سقوط سهام انویدیا و ابهام در آینده غول هوش مصنوعی

در روزهای اخیر و پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر اینکه این مدیر ۶۳ ساله متأهل با یک زن تاجر چینی رابطه خارج از ازدواج داشته که مقام‌های آمریکایی او را مظنون به جاسوسی برای پکن می‌دانند، فشارها بر هوانگ افزایش یافته بود.

به گفته یک منبع آگاه، هیئت‌مدیره انویدیا روز چهارشنبه برای بررسی برکناری او تشکیل جلسه داد؛ این اتفاق پس از آن رخ داد که گزارش‌هایی در همان روز منتشر شد مبنی بر اینکه هوانگ با یکی از مدیران ارشد شرکت که زیر نظر او فعالیت می‌کرد نیز رابطه خارج از ازدواج داشته است.

کناره‌گیری هوانگ، این شرکت ۴ تریلیون دلاری را با آینده‌ای نامشخص روبه‌رو می‌کند و تهدیدی برای برهم خوردن زیست‌بوم هوش مصنوعی به شمار می‌رود؛ زیست‌بومی که او با سرمایه‌گذاری مجدد بخش فزاینده‌ای از منابع نقدی انویدیا در شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات رایانش ابری، تأمین‌کنندگان و بزرگ‌ترین آزمایشگاه‌های این صنعت، به تأمین مالی و گسترش آن کمک کرده است.

مایکل فلدمن، مدیر سبد سرمایه‌گذاری در شرکت کلیر‌بریج اینوستمنتس، گفت: «خطر اصلی این نیست که انویدیا ناگهان نقشه راه فناوری خود را از دست بدهد؛ زیرا این نقشه راه تا حد زیادی برای چند سال آینده مشخص است. خطر اصلی، مسئله اجرای برنامه‌هاست. جنسن رهبر ارکستر یک سامانه فوق‌العاده پیچیده بوده است.»

او افزود: «در جهانی که با گلوگاه‌ها و محدودیت‌های واقعی روبه‌روست، چنین هماهنگی‌ای به‌خودی‌خود یک مزیت رقابتی محسوب می‌شود.»

در همین حال، اعتماد سرمایه‌گذاران به سهام شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی از پیش متزلزل شده است؛ زیرا افزایش سرسام‌آور هزینه‌های نقدی و رشد بدهی در غول‌های فناوری که به‌طور سنتی از منابع نقدی فراوانی برخوردار بوده‌اند، تردیدها درباره سودآور بودن رونق هوش مصنوعی را افزایش داده است.

کناره‌گیری هوانگ همچنین می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای سیاست صادرات تراشه آمریکا داشته باشد؛ به‌ویژه با توجه به تلاش‌های او برای حفظ دسترسی انویدیا به بازار چین و روابط نزدیکش با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا.

ترامپ روز یکشنبه گفت هوانگ «برای کشور ما کار فوق‌العاده‌ای انجام داده است» و افزود که مدیرعامل انویدیا به او گفته بود هیچ اطلاعی نداشته که زن چینی‌ای که با او رابطه داشته، جاسوس بوده است.

جایگاه هوانگ در حد یک ستاره راک

انویدیا برای سال‌ها عمدتاً به‌عنوان شرکتی شناخته می‌شد که تراشه‌های گرافیکی رده‌بالا برای علاقه‌مندان به بازی‌های رایانه‌ای تولید می‌کند. اما توانایی تراشه‌های این شرکت در انجام هم‌زمان تعداد زیادی محاسبه، آنها را به سوخت اصلی رونق هوش مصنوعی و جایزه‌ای راهبردی در رقابت آمریکا و چین برای تسلط بر این فناوری تبدیل کرده است. همین مسئله انویدیا را به باارزش‌ترین شرکت جهان تبدیل کرد.

این موفقیت، هوانگ را به مدیرعاملی در حد یک ستاره راک تبدیل کرد؛ به‌طوری‌که هواداران در تایوان و کره جنوبی او را احاطه می‌کنند و از او می‌خواهند کتاب‌ها، پوسترها و حتی گاهی بدنشان را امضا کند. نفوذ او به اندازه‌ای است که صرفاً با برده شدن نام یک شرکت از سوی او در رویدادها، قیمت سهام آن شرکت‌ها تغییر می‌کند.

با این حال، پس از انتشار گزارش‌هایی درباره رابطه او با آلیس هوانگ، نظارت‌ها بر رفتار شخصی‌اش در روزهای اخیر شدت گرفته است. آلیس هوانگ مدیر پیشین شرکت خدمات رایانش ابری مگاسپید (Megaspeed) مستقر در سنگاپور است؛ شرکتی که مقام‌های آمریکایی به این نتیجه رسیده‌اند او یکی از عوامل اطلاعاتی چین بوده است.

این دو نفر که تصاویرشان در تایوان، سنگاپور و کالیفرنیا ثبت شده است، هیچ نسبت خانوادگی با یکدیگر ندارند.

بر اساس گزارش رسانه‌ها، واشنگتن همچنین درباره شرکت مگاسپید تحقیق کرده است؛ شرکتی که یکی از شرکای رسمی و مورد توجه انویدیا در حوزه خدمات رایانش ابری به شمار می‌رود و دسترسی اولویت‌دار به تراشه‌های این شرکت دارد. این تحقیقات در پی ظن به همکاری مگاسپید با چین برای دستیابی به تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی، که صادرات آنها تحت محدودیت‌های آمریکا قرار دارد، انجام شده است. پکن جاسوس بودن آلیس هوانگ را رد کرده است.

در اوایل ماه جاری میلادی، هیئت‌مدیره انویدیا تحقیقاتی را با هدایت اعضای مستقل هیئت‌مدیره و با کمک مشاوران حقوقی خارج از شرکت آغاز کرد تا مشخص شود آیا جنسن هوانگ هدف یک عملیات اطلاعاتی خارجی قرار گرفته است یا خیر. هیئت‌مدیره در آن زمان همچنین حمایت و اعتماد خود را به او اعلام کرد.

این جنجال روز چهارشنبه، زمانی شدت گرفت که روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داد هوانگ با کیمبرلی پاول، معاون رئیس انویدیا در امور سلامت و درمان که مستقیماً زیر نظر او فعالیت می‌کرد، نیز رابطه خارج از ازدواج داشته است.

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