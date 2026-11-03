به گزارش تابناک؛ هیلاری کلینتون، وزیر خارجه پیشین آمریکا در اظهاراتی گفت: «اگر در پیروزی در هر دو مجلس نمایندگان و سنا موفق شویم، که امیدوارم چنین شود، فکر می‌کنم ترامپ بیش از پیش از کنترل خارج خواهد شد. فکر می‌کنم او احساس خواهد کرد که در تنگنا قرار گرفته است. احساس خشم و عصبانیت خواهد کرد و واکنش‌های تند و تهاجمی از خود نشان خواهد داد.»



وی افزود: در مورد افرادی مانند ایلان ماسک، ما به دولتی نیاز داریم که بتواند از این افراد پاسخ‌گویی بخواهد. به نظر من، این روند باید از ژانویه و با آغاز به کار کنگره جدید شروع شود. آن‌ها نمی‌توانند با دست‌کاری داده‌ها و اطلاعات، با هدف تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌ها، از پاسخ‌گویی فرار کنند.



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