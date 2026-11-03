||14:24
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرجهش شاخص کل بورس پس از ۳ روز افت متوالی/ ۴.۵ همت پول حقیقی به بازار برگشت
7395بازدید

پیش‌بینی جنجالی هیلاری از واکنش ترامپ به شکست

وزیر خارجه پیشین آمریکا گفت: اگر در پیروزی در هر دو مجلس نمایندگان و سنا موفق شویم فکر می‌کنم ترامپ بیش از پیش از کنترل خارج خواهد شد.

کد خبر: 100000307تاریخ انتشار: 7395 بازدید

هیلاری+کلینتون

به گزارش تابناک؛ هیلاری کلینتون، وزیر خارجه پیشین آمریکا در اظهاراتی گفت: «اگر در پیروزی در هر دو مجلس نمایندگان و سنا موفق شویم، که امیدوارم چنین شود، فکر می‌کنم ترامپ بیش از پیش از کنترل خارج خواهد شد. فکر می‌کنم او احساس خواهد کرد که در تنگنا قرار گرفته است. احساس خشم و عصبانیت خواهد کرد و واکنش‌های تند و تهاجمی از خود نشان خواهد داد.»

وی افزود: در مورد افرادی مانند ایلان ماسک، ما به دولتی نیاز داریم که بتواند از این افراد پاسخ‌گویی بخواهد. به نظر من، این روند باید از ژانویه و با آغاز به کار کنگره جدید شروع شود. آن‌ها نمی‌توانند با دست‌کاری داده‌ها و اطلاعات، با هدف تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌ها، از پاسخ‌گویی فرار کنند.

 منبع: انتخاب

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

انتخابات آمریکاهیلاری کلیتونترامپجمهوری خواهاندموکرات هاشکست ترامپ

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

یاسر۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۲:۳۰

ایشون هم خودش سلطان بوتاکس است زنیکه عجوزه !

صاد۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۲:۱۸

ای بابا
هیچوقت فکر نمی کردم
از هیلاری انقد خوشم بیاد

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.