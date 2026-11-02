به گزارش تابناک؛ نتایج نظرسنجی‌های انجام‌شده توسط «گروه تحقیقاتی آمریکا» (American Research Group) نشان می‌دهد که فقط ۲۹ درصد آمریکایی‌ها نحوه مدیریت ترامپ را به عنوان رئیس‌جمهور تأیید می‌کنند و در مقابل، ۶۸ درصد از مردم آمریکا با عملکرد ترامپ مخالف بوده‌اند.



افزایش هزینه‌های زندگی به دلیل جنگ علیه ایران و سیاست‌های تعرفه‌ای «ویرانگر» ترامپ، مهم‌ترین عوامل این کاهش محبوبیت ذکر شده‌اند.



بخش زیادی از مردم آمریکا از عملکرد ترامپ در حوزه‌های اقتصادی ناراضی هستند. تنها ۲۶ درصد عملکرد او در این زمینه را تأیید کرده‌اند و ۷۱ درصد، یعنی حدود سه‌چهارم شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، مخالف نوع مدیریت رئیس‌جمهور آمریکا در بخش اقتصادی بوده‌اند.



به گزارش نیوزویک، آخرین باری که نرخ محبوبیت یک رئیس‌جمهور در آمریکا به محدوده ۲۰ درصد سقوط کرده، به دوران جورج دبلیو بوش در پایان سال ۲۰۰۸ برمی‌گردد.



پیش‌تر نظرسنجی‌های انجام‌شده توسط رویترز و ایپسوس در اوایل ماه سپتامبر، از کاهش محبوبیت ترامپ به 32 درصد خبر داده بود.



نرخ محبوبیت ترامپ در شرایطی روزبه‌روز در حال کاهش است که انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر (آبان)، برای او و حزبش از اهمیت زیادی برخوردار است و این نارضایتی مردمی، می‌تواند به ریزش سبد رأی جمهوری‌خواهان منجر شود.

منبع: العالم