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مرگ دو نفر در پی برق گرفتگی در تهران
سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران از مرگ ۲ نفر در پی برق گرفتگی خبر داد.
به گزارش تابناک، شروین تبریزی گفت: امروز دو حادثه برقگرفتگی در تهران رخ داد که هر دو منجر به فوت شد.
وی افزود: حادثه اول ساعت ۱۲: ۵۴ دقیقه در یک مصالح فروشی در شهریار خیابان ایثارگران رخ داد که باعث مرگ یک نفر شد.
سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: حادثه دوم ساعت ۱۶: ۰۹ دقیقه در محله خلیج فارس در یک گاراژ رخ داد که در این حادثه نیز یک نفر جان خود را از دست داد.
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