||00:17
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرحمله پهپادی یمن به جده
1368بازدید

مرگ‌ دو نفر در پی برق گرفتگی در تهران

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران از مرگ ۲ نفر در پی برق گرفتگی خبر داد.

کد خبر: 4201897تاریخ انتشار: 1368 بازدید

برق گرفتگی
به گزارش تابناک، شروین تبریزی گفت: امروز دو حادثه برق‌گرفتگی در تهران رخ داد که هر دو منجر به فوت شد.

وی افزود: حادثه اول ساعت ۱۲: ۵۴ دقیقه در یک مصالح فروشی در شهریار خیابان ایثارگران رخ داد که باعث مرگ یک نفر شد.

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: حادثه دوم ساعت ۱۶: ۰۹ دقیقه در محله خلیج فارس در یک گاراژ رخ داد که در این حادثه نیز یک نفر جان خود را از دست داد.

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

تهرانجان باختنبرق گرفتگیمغازهشهریار

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.