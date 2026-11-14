جزئیات طرح زوج و فرد خودروها در پایتخت امروز و فردا
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از اعمال طرح زوج و فرد پلاک خودروها در روزهای شنبه و یکشنبه خبر داد.
به گزارش تابناک؛ سردار سیدابوالفضل موسوی پور، در ارتباط تلفنی با شبکه خبر سیما، گفت: بر اساس مصوبات کارگروه اضطرار، طرح زوج و فرد پلاک خودروها در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۳ و ۲۴ آبان ۱۴۰۵ در پایتخت اجرا میشود.
وی افزود: بر همین اساس، روز شنبه خودروهایی که آخرین عدد سمت راست پلاک آنها فرد است، امکان تردد ندارد و روز یکشنبه نیز، خودروهایی که آخرین عدد سمت راست پلاک آنها زوج است، امکان تردد ندارند.
موسوی پور تاکید کرد: وقتی طرح زوج و فرد از درب منزل اجرا میشود، شامل خودروهای دارای طرح ترافیک نیز میشود.
وی افزود: برای اجرای دقیق طرح زوج و فرد از درب منزل در پایتخت، با همکاری شهرداری تهران، تمامی دوربینهای ترافیکی فعال بوده و خودروهای متخلف اعمال قانون میشوند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اظهار داشت: خودروهای متخلف علاوه بر دریافت پیامک تخلف، اعمال قانون خواهند شد.
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نظرات بینندگان
ای کاش این طرح برای تمام ایام سال اجرایی شود تا شاهد کاهش ترافیک نیز باشیم
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