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تابناک
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جزئیات طرح زوج و فرد خودروها در پایتخت امروز و فردا

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از اعمال طرح زوج و فرد پلاک خودروها در روزهای شنبه و یکشنبه خبر داد.

کد خبر: 4201729تاریخ انتشار: 1611 بازدید۱

به گزارش تابناک؛ سردار سیدابوالفضل موسوی پور، در ارتباط تلفنی با شبکه خبر سیما، گفت: بر اساس مصوبات کارگروه اضطرار، طرح زوج و فرد پلاک خودروها در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۳ و ۲۴ آبان ۱۴۰۵ در پایتخت اجرا می‌شود.

وی افزود: بر همین اساس، روز شنبه خودروهایی که آخرین عدد سمت راست پلاک آنها فرد است، امکان تردد ندارد و روز یکشنبه نیز، خودروهایی که آخرین عدد سمت راست پلاک آنها زوج است، امکان تردد ندارند.

موسوی پور تاکید کرد: وقتی طرح زوج و فرد از درب منزل اجرا می‌شود، شامل خودروهای دارای طرح ترافیک نیز می‌شود.

وی افزود: برای اجرای دقیق طرح زوج و فرد از درب منزل در پایتخت، با همکاری شهرداری تهران، تمامی دوربین‌های ترافیکی فعال بوده و خودروهای متخلف اعمال قانون می‌شوند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اظهار داشت: خودروهای متخلف علاوه بر دریافت پیامک تخلف، اعمال قانون خواهند شد.



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پایتختطرح زوج و فردطرح زوج و فرد از در منازل

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نظرات بینندگان

انتشار یافته:
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در انتظار بررسی:
۱
غیرقابل انتشار:
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ناشناسکشور اتصال: IR

ای کاش این طرح برای تمام ایام سال اجرایی شود تا شاهد کاهش ترافیک نیز باشیم

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