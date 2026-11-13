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مدارس تهران فردا تعطیل نیست/ طرح زوج‌وفرد از درِ منازل اجرا می‌شود

گروه استان‌ها - عضو کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران اعلام کرد مدارس پایتخت فردا تعطیل نیست، اما طرح زوج‌وفرد از درِ منازل اجرا و فروش مجوز طرح ترافیک متوقف می‌شود.

کد خبر: 4201636تاریخ انتشار: 21 بازدید۰

بازگشایی-مدارس

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، «هرمزی» معاون شهردار تهران و عضو کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران، با اشاره به تصمیمات اتخاذشده برای مقابله با آلودگی هوا اظهار کرد: مدارس تهران فردا تعطیل نیست، اما طرح زوج‌وفرد از درِ منازل اجرا و فروش مجوز طرح ترافیک متوقف می‌شود.

وی افزود: در صورت افزایش شاخص آلودگی هوا، تصمیمات جدید درباره نحوه فعالیت مدارس اعلام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، اجرای طرح زوج‌وفرد از درِ منازل و توقف فروش مجوز طرح ترافیک در حالی اعلام می‌شود که شاخص آلودگی هوای تهران در روزهای اخیر روندی افزایشی داشته و کارگروه اضطرار آلودگی هوا برای مدیریت شرایط، محدودیت‌های تازه‌ای را در دستور کار قرار داده است.

گفتنی است، جزئیات بیشتر درباره نحوه اجرای این محدودیت‌ها و تصمیمات احتمالی آینده در صورت تداوم آلودگی هوا، متعاقباً اعلام می‌شود.

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تهرانآلودگیمدارس

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