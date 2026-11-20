گروه استان‌ها - فرمانده سپاه ناحیه ۱۵ خرداد شهرستان قرچک از اعزام ۲۰۰ دانش‌آموز دختر این شهرستان به اردوی راهیان نور خبر داد و گفت: این کاروان با هدف آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می‌شود.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، سرهنگ «محمد حیدری‌منش» فرمانده سپاه شهرستان قرچک در مراسم اعزام ۲۰۰ دانش‌آموز دختر شهرستان قرچک به اردوی راهیان نور که در مصلای این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: این کاروان با همکاری مجموعه مدیریت شهرستان و پیگیری اداره آموزش‌وپرورش، متشکل از دانش‌آموزان بسیجی دختر و در قالب چهار دستگاه اتوبوس از محل مصلای قرچک عازم مناطق عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: در جریان این سفر، دانش‌آموزان از چهار یادمان دفاع مقدس بازدید خواهند کرد. همچنین آشنایی با دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در قالب برنامه راهیان پیشرفت و بازدید از یادمان‌های دوران هشت سال دفاع مقدس از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این اردو است.

فرمانده سپاه ناحیه ۱۵ خرداد قرچک با اشاره به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی در این سفر تصریح کرد: اجرای برنامه‌های فرهنگی در طول مسیر، استفاده از ظرفیت راویان دفاع مقدس و برگزاری برنامه‌های هنری با محوریت فرهنگ ایثار و شهادت از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده برای تأثیرگذاری بیشتر این اردو است.

سرهنگ حیدری‌منش خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقه خاطره‌نویسی با عنوان «قاب خاطره» و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی نیز در دستور کار قرار دارد تا دانش‌آموزان ضمن آشنایی نزدیک با رشادت‌های رزمندگان اسلام، از ظرفیت فرهنگی و تربیتی راهیان نور بهره‌مند شوند.