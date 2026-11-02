به گزارش تابناک، علیرضا کاظمی با حضور در جمع دانش آموزان کشور دوست، که همزمان با سالگرد دیدارهای رهبر شهید با دانش آموزان سراسر کشور در نزدیک ترین مکان به مقتل رهبر شهید برای هم عهدی با رهبر انقلاب جمع شده بودند، اظهارکرد: دانش آموزان ما با حضور با شکوه و با عظمت و دشمن شکن و استکبار ستیز خود حضور تاریخی را رقم خواهند زد و مشت محکمی را به دهان استکبار خواهند زد.



وی افزود: امیدوارم با تلاش و جهد و مسیولیت شناسی قله های رفیع علم و دانش را کسب کنید و در این مسیر بتوانیم پاسخ کوبنده و محکمی را به استکبار جهانی و امریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی بدهیم.



وزیر آموزش و پرورش افزود: دانش آموزان ما در کنار درس و تلاش علمی، با حضور در کنار مردم و خیابان ها برای انتقام خون آقای شهید ایران از هیچ کوششی دریغ نخواهند ورزید.



کاظمی در بخش دیگر سخنان خود ضمن تشکر از حضور دانش آموزان در این مراسم و گرامی داشت یاد و خاطره رهبر شهید و تمامی شهدای جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، اظهارکرد: این توفیق نصیب ما شد تا به یاد دیدارهای هر ساله امروز در محضر آقای شهید که حاضر و ناظر است حضور پیدا کنیم و با امام حاضر عهد و پیمان ببندیم که راه شهدا را و راه امام و رهبر شهید را تا پای جان ادامه خواهیم داد.



وزیر آموزش و پرورش با اشاره به جایگاهی که به تاسی از حسینیه امام خمینی درست شده بود، تصریح کرد: این جایگاه و فضایی که می‌بینید ضمن اینکه یادآور دوزهای سخت بر ما گذشته است اما روزهای پر افتخار عزت و اسقلال و سربلندی ملت ایران و فریادهای هیهات من الذله رهبر شهید است که در اوج اقتدار و سربلندی و مظلومیت به شهادت رسیدند. یاد آن روزها را گرامی می‌داریم.



کاظمی گفت: با امام خود و با رهبر شهید خود عهد می‌بندیم که تا پای جان راه شهدا و دانش آموزان سال ۱۳۵۷ را و راه دانشجویانی که لانه جاسوسی را تسخیر کردند و راه شهدای دانش آموزی که در جنگ افتخار افرینی کردند را گرامی می‌داریم‌. راه شهدای دانش آموز را پر افتخار ادامه می‌دهیم.



وزیر آموزش و پرورش افزود: امروز شما در یک اتفاق بسیار زیبا و میمون و مبارک اوج عشق و دلدادگی دانش آموزان جمهوری اسلامی ایران را به رهبر انقلاب دیدید و پیام محبت آمیز امام خامنه‌ای را برای همه دانش آموزان شنیدید. این بهترین هدیه برای دانش آموزان ما در آستانه‌ی ۱۳ آبان و هفته استکبار ستیزی است‌ که‌ دانش آموزان ما در ۱۳ آبان مشت محکمی بر دهان استکبار خواهند زد.

