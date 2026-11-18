میثاقنامه «مهربانو سفیران انرژی» در پردیس امضا شد / معرفی مشاور امور بانوان و خانواده شهرستان
گروه استانها - بخشدار مرکزی پردیس، در نشست امور بانوان و خانواده این شهرستان ضمن اعلام معرفی خود بهعنوان مشاور امور بانوان و خانواده فرمانداری با حفظ سمت بخشداری، از امضای میثاقنامه «مهربانو سفیران انرژی» توسط بانوان ادارات و برنامهریزی برای هفته گرامیداشت مقام زن خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، «سیده عاطفه جمالی» بخشدار مرکزی پردیس در نشست امور بانوان و خانواده شهرستان پردیس و آیین امضای میثاقنامه «مهربانو سفیران انرژی» و معرفی مشاور امور بانوان و خانواده شهرستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فرماندار شهرستان پردیس به بنده لطف داشتند و من را به عنوان مشاور امور بانوان با حفظ سمت بخشدار منتخب کردند.
وی افزود: در اولین فرصت از مسئولان و مشاورین امور بانوان سطح ادارات شهرستان دعوت به عمل آوردیم تا هم برای هفته گرامیداشت مقام زن برنامهریزی داشته باشیم و هم در مورد رعایت الگوی مصرف از بانوان ادارات درخواست کردیم میثاقنامهای را که به جهت «مهربانوهای پردیسی سفیران انرژی» است امضا کنند و برای رعایت الگوی مصرف پیشقدم باشند.
بخشدار مرکزی پردیس ادامه داد: در هفته زن برنامههای متنوع و بسیار عالی در سطح ادارات و سطح شهرستان خواهند داشت که انشاءالله با تجمیع همه اینها برنامههای منسجم و کاربردی برای بانوان شهرستانی اعم از بانوان بینشان، بانوان فرهیخته و بانوانی که در سطح شهرستان هستند، خواهیم داشت.
جمالی با اشاره به برنامههای آموزشی در مدارس گفت: در بخش آموزش در مدارس نیز برنامه داریم و در بحث آموزش برای پویش انرژی برنامههای متنوعی داشتیم که به دانشآموزان رعایت الگوی مصرف را آموزش دادیم.
وی خاطرنشان کرد: همچنین برای دختران ۱۵ سال به بالا به همت مدیریت اداره کل دفتر امور بانوان استانداری پویشی راهاندازی شد برای شناسایی استعدادهای برتر دختران در انفورماتیک، هوش مصنوعی و از این قبیل موارد که شناسایی شوند و بانوان بتوانند استعدادیابی کنند.
مشاور امور بانوان و خانواده فرمانداری پردیس در پایان با تقدیر از بانوان کارآفرین شهرستان تصریح کرد: برای بانوان کارآفرین امروز به رسم ادب و احترام هدیه ناقابلی را از دو بانوی کارآفرین سطح شهرستان که یکی از آنها سرکار خانم «پورمند،» خبرنگار خیلی خبره ما هستند و دیگری از کارآفرینان بخش مرکزی پردیس است، تهیه کردیم. خواهشم این است که ادارات برای خریداری هدایای خود از این کارآفرینان سطح شهرستان استفاده کنند و ما نیز برنامههایی برای این کارآفرینان به جهت دریافت وامهای کمبهره و حمایت از این عزیزان داشته باشیم
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